México | AMLO juega beisbol con gobernadores

Durante su visita a San Luis Río Colorado, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la reinauguración del estadio de béisbol para practicar su deporte favorito.

Y lo hizo acompañado de la gobernadora de Sonora, la príista Claudia Pavlovich, y el mandatario electo, el morenista Alfonso Durazo.

Sin embargo, el tabasqueño tuvo tres strikes, conocido como “”ponche”.

No le pegó a los lanzamientos del pitcher, el alcalde de San Luis Río Colorado, el morenista Santos González Yescas, quien le había regalado un bat con su nombre.













Al final de la presentación de las Acciones de Mejoramiento Urbano en este municipio, el primer mandatario dijo “y ya termino porque quiero ir a dar un batazo” por lo que se encaminó al home.

El primer turno al bat fue para la priista quien anotó un hit con la segunda bola.

“Eso”, celebró el primer mandatario en el estado remodelado que tuvo un costo de 57 millones de pesos.

El ex secretario de Seguridad le pegó a la bola en el primer lanzamiento, quien le entregó el bat a López Obrador.

Durante su discurso, el tabasqueño dijo que cuando está en un campo de béisbol “me dan ganas de agarrar un turno o un bate y practicar un poco, porque es un buen deporte y, además, cuando me tiran la pelota a veces veo en la pelota algunas caritas y macaneo más fuerte”.

“¿qué caritas ve presidente?, le gritaron los reporteros

“…Ahí con los machuchones”, se le escuchó.

Y aunque afirma que batea arriba de 300, ahora lo poncharon con tres bolas lentas.

“Ponga la cara, ponga la cara”, le gritaron al presidente.

En su segundo turno al bat, el primer mandatario dejó pasar la primera bola y con la segunda anotó un hit lo que festejaron algunos de los asistentes.

En su discurso de bienvenida, la gobernadora Pavlovich invitó al mandatario electo, el morenista Alfonso Durazo, a sumarse al presidium.

“Vente, Alfonso, pa’ que vayas sintiendo, Alfonso, ya”, dijo la priísta.

El jefe del Ejecutivo federal destacó la coordinación que tiene con la mandataria priísta.

“A Alfonso Durazo, que ya saben ustedes cómo es con nosotros, cuánto lo queremos a Alfonso, es parte de nuestro equipo. Le va a ir muy bien, muy bien a Sonora con Alfonso, muy bien”, expresó.

En breve entrevista antes de retirarse, el primer mandatario indicó que se realizará una investigación para conocer las causas del incendio registrado cerca de la plataforma de Pemex Ku Charly frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, en donde no se reportan fallecidos.

