México | No tenemos precio: AMLO – Capital México

Al destacar que lo más importante es la honestidad y no se permite la corrupción en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la “tienen difíciles los de la mafia porque cómo le van a hacer si no tenemos precio”.

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Pitiquito, Sonora, manifestó su deseo por tener una nueva corriente de pensamiento en donde la base sea la honestidad y no la idea del que “no transa no avanza”.

“No nos importa el dinero y también repito tengo claro que no todo el que tiene es malvado, nada más que se puede aspirar a avanzar, a tener dinero y bienes materiales si ese es el gusto y de conformidad con la ley, no enriquecerse de la noche de la mañana, al amparo del poder público o causándole daño a la sociedad a la sociedad. Entonces la tienen difíciles los de la mafia porque cómo le van a hacer si no tenemos precio, lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad”, recalcó.

Acompañado de la gobernadora, la priísta Claudia Pavlovich y el mandatario electo, el morenista Alfonso Durazo, el primer mandatario apunto que a dos años de la creación de la Guardia Nacional se va consolidando con una aceptación de 75% en la sociedad.

Ante los integrantes del gabinete de seguridad, López Obrador anunció que se reprogramará la ceremonia para conmemorar los dos años de este nuevo cuerpo de seguridad, el cual se suspendió el 30 de junio por lluvia.

“Lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a celebrar ese acto para hacer un reconocimiento a todos los elementos de la Guardia Nacional. No es para que se vayan a creer mucho pero en las últimas encuestas ya están en el 75% de aceptación, así les califica el pueblo de México, 75%”, destacó.

“Claro, están en primer lugar en empate técnico la Secretaría de la defensa y la Secretaría de Marina con 85%, son las instituciones mejor calificados del país”, agregó.

El presidente dijo que fue una decisión histórica la creación de la Guardia Nacional —que cuenta con 100 mil elementos, a diferencia de la policía Federal que tenía 40 mil de los cuales la mitad estaba dedicado actividades administrativas— en cuya consolidación está acompañada por las Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina.

Enfatizó que no se permite la impunidad, al recordar que tras el ataque a niños y mujeres de las familias LeBarón, Langford y Miller se detuvo a 20 de los responsables.

“No llevo tiempo pero se hizo justicia y así será siempre en todo”, aseguró.

López Obrador resaltó que con los programas del bienestar los jóvenes tienen opciones para que no sean enganchados por la delincuencia.

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, aseveró que el “reto es grande” pero pero trabajarán para consolidar la Guardia Nacional al servicio de la ciudadanía.

“Señor presidente, en la Guardia Nacional tenemos el compromiso de hacer frente a todo desafío en el ámbito de la seguridad pública, con la participación y corresponsabilidad de las entidades federativas y de los municipios, es mediante esta colaboración que se suman capacidades y recursos para hacer más eficientes en prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva e incrementar la confianza en las instituciones”, acotó.

Dijo que se avanza en la meta para que este año se cuente con 248 cuarteles, los cuales ocho estarán Sonora -inaugurados en Bavispe, Moctezuma, Hermosillo y en Pitiquito; concluidos Nogales y Cajeme, y en construcción en Guaymas y Navojoa—.

La gobernadora Claudia Pavlovich dijo que este nuevo cuartel da tranquilidad y estabilidad”, y sobre todo nos genera algo muy importante, un sentido de pertenencia a este hermoso lugar”.