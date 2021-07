Organizaciones hacen alianza con centro de salud para vacunar a venezolanos en EE. UU.

1221467

Caracas.- La Liga, una red que agrupa a diferentes organizaciones venezolanas en Houston, Texas, se aliaron con el centro de vacunación contra el COVID-19 Harris County Public Health para llevar a cabo una jornada de vacunación totalmente gratuita para los venezolanos que se encuentran en dicha ciudad.

En la jornada, que fue desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm de este 3 de julio, contaban con la vacuna anti-COVID-19 de Johnson and Johnson (J&J) y la Pfizer. Además, las personas que decidieran acudir no necesitaban llevar identificación o prueba de seguro médico. Incluso, serían atendidas las personas que no tuviesen cita previa.

Entre las organizaciones involucradas para realizar este evento en Estados Unidos están, además de La Liga, la Acción Social Venezuela, Simón Bolívar Foundation, Tuttopane, Texas Med Plast y Saludos Connection.

Los voceros de estas organizaciones indicaron que realizarán un segundo operativo en 21 días y tendrán más actividades alrededor de la vacunación.

