Reseña: Mario Golf Super Rush, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Scarlet Nexus y Los Sims 4 Interiorismo

Mario Golf Super Rush, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Scarlet Nexus y Los Sims 4 Interiorismo son los títulos de los que esta semana te hablamos, los mejores videojuegos que sin importar qué consola tengas o qué género prefieras, te reseñamos así que si eres fanático tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección.

Mario Golf Super Rush

Es la más reciente aventura deportiva de Mario y sus amigos, en esta ocasión en el mundo del Golf. Como es costumbre, la principal característica es que se trata de un título tipo arcade en el que hay poderes y no está tan apegado a la realidad, pero más que ser un punto en contra es algo a favor pues es mucho más divertido y sencillo aprender.

Al inicio, tendremos que pasar por tutoriales en forma de pruebas y desafíos para luego ir a la historia que no tiene otro objetivo que convertirnos en el mejor golfista del Reino Champiñón.

Entre los modos de juego se encuentran el Golf Tradicional y el Golf Rápido, en ese, el objetivo es golpear la bola al mismo tiempo y luego salir corriendo hasta el punto donde haya caído, algo que recuerda a Mario Kart, quizá este es el más novedoso y divertido.

En general es un título que le faltó aprovechar más a los escenarios así como un poco más de variedad en los modos de juego, pero ese muy divertido y fácil de disfrutar a donde quiera que vayas, disponible solo en Switch.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Uno de los mejores juegos de RPG de toda la historia al fin está disponible con gráficos mejores a los que vimos y sentir como si estuvieras en el mundo de Cloud de verdad.

Además de la historia, es entrañable, los personajes carismáticos, el villano principal, al nivel de los más odiados pero a la vez queridos en toda la historia del entretenimiento se ven mejor que nunca, y además con nuevo episodio protagonizado por Yuffie, Episode Intermission, que solo está para Play Station 5.

Si nunca has tenido la oporto¡unidad de adentrarte en los RPG este es una de las mejores opciones para hacerlo, son horas de diversión que te mantienen pegado al control.

Quizá lo único malo es que quienes tuvimos la oportunidad de jugar el original, extrañamos las batallas por turnos, pero la adaptación que se hizo para darle más acción sin duda conquista a los nuevos jugadores.

Si pasas por alto los detalles con el control, al igual que pasó con la versión del Play Station 1 hace más 20 años, lo amarás así que no dudes en agregarlo a tu colección. Está disponible en PS5.

Scarlet Nexus

Se trata de un juego RPG de acción en la que podrás elegir jugar como Yuito Sumeragi o Kasane Randall, es decir tenemos la posibilidad de decidir qué parte de la historia queremos vivir, esto alrededor de una narrativa profunda en la que tendremos que desarrollar a conciencia a cada uno de nuestros personajes.

El game play es de igual manera profundo y con infinidad de posibilidades qué realizar para mejorar nuestras habilidades y combos en el momento de las batallas.

En cuanto al apartado visual y sonoro es de lo mejor que hay actualmente pues el audio te hace adentrarte en la aventura mientras que lo bello de las gráficas te harán disfrutar de todo lo que pasa.

El único detalle es que en la historia encontrarás varios clichés y que los diálogos son demasiado largos, incluso para ser un RPG, pero de ahí en fuera es un título que promete ser una buena franquicia, si encuentran un buen balance entre lo jugable y la narrativa, está disponible en One y PS4.

Los Sims 4 Interiorismo

Esta actualización de Los Sims cuenta con la nueva carrera de decorador de interiores freelance, donde los Sims pueden remodelar el hogar de sus clientes, y además los jugadores podrán dar rienda suelta a su imaginación para renovar los muebles frescos, los electrodomésticos y cada rincón de la casa.

Incluso tienes la posibilidad de mostrar los espacios recién decorados y ver cómo reaccionan sus clientes y crear comparaciones de antes y después para mostrar las transformaciones que hayas hecho.

El game pack Interiorismo, ya está disponible para PC y Mac a través de Origin y Steam, así como para PlayStation 4 y Xbox One.

