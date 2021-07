EEUU | Identifican cuerpo de la madre de niña de siete años fallecida en el derrumbe

La policía informó de la identidad de otras dos víctimas mortales del derrumbe parcial de un edificio en Miami-Dade, entre ellas una fotógrafa argentina madre de la niña de 7 años cuyo padre es un bombero que está apoyando a los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en el lugar.

La policía de Miami-Dade informó de que Graciela Cattarossi, de 48 años, y Gonzalo Torre, de 81, cuyos cuerpos fueron recuperados de los escombros el 2 de julio, son los últimos identificados.

Por ahora son 24 los fallecidos confirmados en el derrumbe del edificio Champlain Towers South, de 40 años de antigüedad y localizado en primera línea de playa en Surfside.

Además hay 121 personas no localizadas tras el desastre que se cree que pueden estar sepultadas en la montaña de escombros en que se convirtió el ala noroeste del edificio el pasado 24 de junio.

#UPDATE 47: We have identified two additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/RP4YsM7YXM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 3, 2021