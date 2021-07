España | Nuevo paseo de Verstappen con un sobresaliente Sainz quinto y Alonso décimo

Victoria incontestable de Max Verstappen en el Gran Premio de Austria. El piloto neerlandés llegó hace dos semanas al Red Bull Ring con la intención de dar un golpe encima de la mesa en la clasificación general en las dos citas consecutivas en Austria, un objetivo que ha cumplido con creces. Tercer triunfo consecutivo del piloto de Red Bull, que sigue imparable en la lucha por su primer título mundial. Valtteri Bottas y un heroico Lando Norris completaron el podio después de otra carrera muy bonita en este Mundial de Fórmula 1.

En cuanto a los pilotos españoles, Fernando Alonso finalizó en la zona de puntos en una muy buena carrera del piloto asturiano, que se sobrepuso al incidente con Vettel en la clasificación. El piloto de Alpine acabó en la décima posición después de adelantar a George Russell a tres vueltas para el final de la carrera. Por su parte, Carlos Sainz volvió a repetir la estrategia del pasado domingo: Ferrari apuró mucho la parada del madrileño, que terminó quinto tras adelantar a Ricciardo en la última vuelta. Carrera sobresaliente la del piloto de la escudería italiana.

MAX VERSTAPPEN WIIINS!

Win number FIVE of 2021, this time in front of the Orange Army!

Bottas comes home in second, with Norris completing the podium#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/735D4rMW88

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021