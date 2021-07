Manuel Rosales: «El régimen y los destructores del Zulia no tienen perdón de Dios»

El excandidato presidencia y líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, pidió este domingo a países e instituciones amigas donar vacunas al país. Así lo dijo durante un recorrido por la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo.

«El pueblo sin vacunas ni atención está viviendo una calamidad por la falta de agua, servicio indispensable para mantener la higiene en estos tiempos donde la pandemia del Covid 19 avanza y nuestros centros de salud no cuentan con los insumos y equipos para atender a los enfermos».

Según el líder opositor, «no es un tema político». «Es una lucha por la vida y la salud de nuestra gente en la que no debe haber distinción alguna. Es algo que el pueblo exige a diario en las calles para detener esta tragedia que ha cobrado miles de valiosas vidas».

Crisis eléctrica

Asimismo el ex gobernador del Zulia criticó que aún no exista solución a la crisis eléctrica de la región. «El pueblo está agotado, la actividad comercial, industrial y agropecuaria están seriamente afectada por los continuos cortes eléctricos y fluctuaciones que han dejado a la mayoría de los hogares con equipos y electrodomésticos quemados. El régimen y los destructores del Zulia no tienen perdón de Dios. El pueblo está luchando por sobrevivir a esta debacle impulsada por ellos, donde la mayoría de los hogares tienen enfermos de Covid-19 y requieren del servicio eléctrico».

Detalló Rosales que «a pesar de la crisis generalizada que atraviesa el estado, la gente mantiene viva la esperanza en un cambio que derive en progreso y prosperidad. Es por ello que seguimos en la calle acompañando al pueblo, generando actividades, jornadas sociales, planificando estrategias y acciones para mitigar el profundo sufrimiento y calamidad que vive la gente día a día».