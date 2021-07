México | Con Durazo le va a ir requetebién a Sonora: AMLO; critica obras de relumbrón

Durante su gira por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró “que le va a ir muy bien, requetebién a Sonora con Alfonso Durazo el nuevo gobernador”.

En Nogales, destacó que mantuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados por lo que no están en riesgo los programas del bienestar como la pensión para los adultos mayores.

Durante la supervisión de obras de mejoramiento urbano en el Parque “El Represo” en la colonia Colosio, criticó las denominadas obras de “relumbrón” que no benefician a los que más lo necesitan.

“Obras en beneficio de quienes viven en colonias populares porque estas son las obras más importantes, las que se hacen en las colonias marginadas, olvidadas, no las obras de relumbrón que se llevan a cabo siempre en el centro de las ciudades, muchas veces hasta se abusa, se excede, se destruyen banquetas para volver a construir banquetas, destruyen plazas para volver a hacer plazas, pura política de fachada”, dijo.

Acompañado de la gobernadora, la priista Claudia Pavlovich y El mandatario electo, Alfonso Durazo, el presidente resaltó que en la pasada elección el movimiento que representa mantuvo la mayoría en la Cámara baja.

Indicó que ha trabajado de manera coordinada, sin pleito ni confrontación, con Pavlovich

“Agradezco que la gobernadora de Sonora esté terminando su periodo con una actitud de responsabilidad y de respeto a la investidura presidencial”, expresó.

López Obrador manifestó que “estoy seguro que le va a ir muy bien, requetebien a Sonora con Alfonso Durazo el nuevo gobernador electo de este estado.

Aseveró que continuará con sus recorridos por el país arranque tierra porque no existe divorcio con el pueblo.

“Voy a seguir visitando Nogales como siempre, no voy a dejar de recorrer el país a ras de tierra, vamos a estar siempre en comunicación, no habrá, no ha habido ni habrá divorcio entre pueblo y gobierno, no es como antes de que ya ganamos y nosotros a gobernar y el pueblo en el olvido, pueblo y gobierno son la misma cosa, por eso nos vamos a seguir encontrando y cuenten con nosotros, piensen que no les olvidamos”, comentó.

El presidente dijo que avanza la vacunación en la frontera norte, para estar en las mismas condiciones con los Estados Unidos.