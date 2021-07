Nets apuntan a quedarse con Kevin Love este verano

El equipo de los Brooklyn Nets señalan quedarse con la super estrella de la NBA, Kevin Love, en el siguiente verano.

Brooklyn Nets está demostrando un gran intereses por el gran veterano de la NBA Kevin Love para quedarse con el este próximo verano de ser comprado.

Al equipo de los Brooklyn Nets le conviene un jugador del calibre de Kevi Loven, ya que contaran con un jugador efectivo y a la vez con buen conocimiento de la NBA, de paso, refuerzan su zona.

Aquí el dato:

Report: Nets are at the top of Kevin Love’s list if he’s bought out 👀

(via @erikslaterNR) pic.twitter.com/6xWmwNDcYi

— NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) July 4, 2021