Adriana Azzi: Horóscopo del 5 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 5 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 172

Busca tu lucha mantente en lo que quieres. No importa los obstáculos sales adelante. Harás cambio importante en tu camino. Nuevas relaciones. Firmas y alegrías. Te alejas de alguien querido por conflictos. Intranquilidad con tu pareja. El amor lo hace todo. El perdón es importante. Equilibrio.

Trabajo: Ascenso en lo laboral que te sorprende. Bendiciones. Sales de un ciclo e inicias otro.

Salud: Vómitos.

Amor: No seas tan impulsivo (a). Debes conocer un poco más a la persona que está a tu lado.

Parejas: Pídele a dios solo el búscalo. Hecho curioso este dia. Punto clave que debes tratar con tu pareja.

Solteros: No dejes a un lado con lo que te comprometes. Te sientes solo (a). Nuevas preocupaciones.

Mujer: Se vence un papel y no podrás hacer lo que quieres. Revisas carpetas y encuentras algo.

Hombre: Inicias cosas nuevas. Algo en tu cartera que buscabas y lo encuentras debajo de un forro.

Consejo: Deja el miedo sigue adelante.

Tauro

Palabra clave: Culminar.

Número de suerte: 578

No permitas que otros te manipulen. No tengas miedo sigue adelante. Llega algo esperado. Organiza lo que quieres hacer. Haz las cosas bien. Pon orden en tu vida. No hagas mal para que te vaya bien. Cuidado con algo de una lista que firmas trae karma. La prosperidad se conecta contigo.

Trabajo: Cuidado con compañero que te vigila. Sorpresa en lo laboral. Cancelas deudas.

Salud: Sin novedad.

Amor: Debes ceder en algunas cosas para llegar acuerdo con tu pareja. Alegría con familiares.

Parejas: Debes solucionar un problema legal. Compra para el hogar. Harás un sacrificio por un familiar.

Solteros: Hay que tener respeto por las personas que trabajan contigo. Te cancelan dinero pendiente

Mujer: Traslado. Viajes de ida y vuelta. Algo con mudanza. Sacas a una persona de tu casa.

Hombre: Te ofrecen un empleo nuevo. Vas a un lugar con mucha luz. Estarás pendiente por amigo enfermo.

Consejo: Fortalece las relaciones con tu familia.

Géminis

Palabra clave: Relación.

Número de suerte: 447

Cuidado con inversiones que no estás seguro (a). Controla el impulso. Entusiasmo en un proyecto. Movimiento. Caminos abiertos. Lo que quieres lo logras. Nuevos proyecto. Sale el sol en tu camino en perfecto orden. Un nuevo amor. Logras un acuerdo en una deuda. Nuevas emociones.

Trabajo: Dinero esperado. Cancelas algo pendiente. Cuidado con parte muy sucia en tu sitio de trabajo.

Salud: Dolores de espalda.

Amor: Matrimonio o compromiso. Pones fina a algo personal. No aceptes maltratos de otros.

Parejas: Algo con deportes o ejercicios. Preocúpate más por ti deja los demás a un lado.

Solteros: No discutas y se agradecido. Todo bien en armonía. La vida te da lo que esperas.

Mujer: Inicias un proyecto proyectos. Alegrías con la familia. Mudanza. Te invitaran a bailar.

Hombre: El dinero no te alcanza y eso te estresa. Pensaras bien lo que quieres hacer en tu casa.

Consejo: Lucha por lo que crees.

Cancer

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 771

Piensa bien antes de aceptar que le hagan mal a una mujer con hijos. Indecisiones que debes pensar. Ve bien lo que te ofrecen. Del cielo vienen bendiciones en tu vida y los tuyos. Buenas energías. Malestar con hijo. Deja que todo fluya. Debes actuar de la mejor manera que no afecte a nadie.

Trabajo: Se presenta una oportunidad para desarrollar un proyecto. Se expande la intelectualidad.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Defenderás tus sentimientos. Ayudas a alguien querido. Buenas noticias del exterior.

Parejas: No digas lo que haces o los problemas que tienes. Ahorras un dinero. Salidas nocturnas.

Solteros: Te vas de dónde vives. Nuevas viviendas. Alguien del pasado que llega a tu vida.

Mujer: Se inicia construcción en tu casa. No pierdas el tiempo discutiendo con personas que no razonan lo que deben hacer.

Hombre: Sales de compra por viaje en familia. Se activa la prosperidad en tu vida. Alguien te ayuda en una reconciliación.

Consejo: Organízate y cree en ti para que logres tus metas.

Leo

Palabra clave: Hogar.

Número de suerte: 900

Te llega a una persona que te apoya y te da el empuje en lo que quieres hacer. Se constante. Deja las indecisiones. Cuidado con lo apurado. La estrella te acompaña en este dia. Nuevos pasos en tu camino. Las cosas están lentas pero seguras. Ten claridad en tu mente.

Trabajo: Nueva inversión. Compra de moneda extranjera. Adquisición de vehículo por trabajo.

Salud: Insomnio.

Amor: Aventura con una persona de buena posición económica. Inicias un viaje con alguien especial.

Parejas: Compra de vehículo en viaje. Cuidado con lo que comes. Hacer ejercicios. Cuida más tu dinero.

Solteros: Hecho curioso con compras de alimentos. Discusiones con hermanos. Molestia en casa

Mujer: Te enteras de que alguien te recomienda. Cuídate de personas que no son agradecidas. Estabilidad.

Hombre: Reuniones. Celebraciones- te apoyan en algo que haces. Arreglas documentos

Consejo: Expresa tus ideales sin fanatismo.

Virgo

Palabra clave: Proyectos.

Número de suerte: 348

Dia muy positivo ya que el sol y la estrella te acompañan en lo que quieres y vences. Pendiente de enemigo. No escuches comentarios de alguien conocido. Tú tienes la fuerza a tu lado. Lo negativo sale. Llega un cambio inesperado. Se hace justicia en una situación de b tu entorno. Perdón.

Trabajo: Estudios en mejoramiento profesional. Algo con un diccionario. No escuches comentarios mal intencionado.

Salud: Cansancio.

Amor: Dia positivo en lo amoroso. Recibes apoyo de amigo. Compartes un secreto. Personas a tu lado muy positivas.

Parejas: Cambios en tu cuarto o en una oficina. Debes ser agradecido cada día por el empleo que tienes.

Solteros: Nuevos proyectos. Estabilidad. No creas en personas falsas. El amor se activa.

Mujer: Te sacas a una persona de tu lado. Inicias estudios especiales. Carreras nuevas.

Hombre: Algo con numeración en carpeta que te trae cambios en tu vida. Te relacionas con nuevas personas en lo económico.

Consejo: Se positivo (a) en lo que haces.

Libra

Palabra clave: Ayuda.

Número de suerte: 667

Es importante que hoy busques eso que quieres ya que lo logras. Ten mente positiva. Vences enemigos. Verás algo que tu decretaste. Fuerza importante a tu lado. Ten seguridad en lo que vas hacer. Asistes a una consulta médica y todo sale bien. Cuidado con discusiones en tu casa con hijos.

Trabajo: Ten calma todo fluye. Cambio de oficina o trabajo. Nuevas ideas que pones en práctica.

Salud: Tensión arterial.

Amor: Te enteras de un embarazo. Alguien conocido (a) te declara su amor. Nuevas aventuras.

Parejas: Disfruta con quien vives o estas. Estas muy apegado a las cosas materiales. Nuevas conquistas.

Solteros: Mudanza. No inicies ningún conflicto. Mejora ese carácter. Deja la tristeza.

Mujer: Te quieres ir donde vives. No discutas en la calle. Compra y venta de mercancía. Inestabilidad por un dinero.

Hombre: El amor no está presente en una relación. Sientes que una persona no te quiere bien.

Consejo: Aprovecha tu capacidad de sabiduría.

Escorpio

Palabra clave: Bienestar.

Número de suerte: 890

Nueva relación que te hace un cambio. Busca el equilibrio en tu vida. Paseos de ida y vuelta. Escucharas comentario de alguien querido. Cuidado con lo que dices a otros. Indecisiones. No hagas nada apresurado. Debes estar claro (a) en una fiesta. Tomaras en serio una relación. Vencer.

Trabajo: Nuevas experiencias en lo laboral. Algo con personas extranjeras y negocio. Deja las dudas.

Salud: Calambres.

Amor: Amigo (a) que te hace una invitación insinuadora. Logras superar obstáculo. Algo con una corona.

Parejas: Cuidado no abandones tanto a tu familia. Regalo de flores que te sorprende.

Solteros: Comentarios negativos de alguien que quieres y no lo permites. Embarazo con mucha alegría.

Mujer: Sales de algo que no te gusta. Ayuda a tu familia a ser feliz. Nuevas personas en tu entorno.

Hombre: Debes compartir y comprender que debes ver las cosas bien. Dejas la soledad.

Consejo: Vences cualquier obstáculo.

Sagitario

Palabra clave: Proyecto.

Número de suerte: 177

La rueda de la fortuna en este dia. Mucho conocimiento en este dia. Le dirás adiós a una persona querida. Pondrás orden en tu entorno. Nuevos sentimientos. Muchas cosas fuera de lugar. Superas una crisis. Algo con agua olorosa que debes usar. Bendice las oportunidades que te da la vida.

Trabajo: Cambio de empleo. Amigos que te ofrecen un empleo. Noticias internacionales que te dan una oportunidad.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Se consolidan lazo. Regresa un amor del pasado. Alegrías de felicidad. Bendiciones.

Parejas: Inicias un trabajo artesanal. Estarás pensando que hacer con un problema que tienes con tu madre.

Solteros: Arreglos de documentos. Te dirán cuanto te dan y no te parece. Quieres hacer un cambio en tu vida.

Mujer: Un nuevo mundo. Vas a un sitio de mucha agua por paseos. Cambios en tu forma de amar.

Hombre: Hecho curioso con una ventana y paisajes donde tomas una decisión. Matrimonio en puerta.

Consejo: Buenos inicios en este dia.

Capricornio

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 742

Te alejas de personas queridas por mentiras. Llega una nueva relación. Nuevas oportunidades. No digas mentira a seres querido. Escucha música. Decreta lo bueno y lo que trabajas. Mucha luz en tu entorno. No maltrates a quien te quiere sin ningún interés. Aléjate de lo negativo. Bendiciones.

Trabajo: No escuches comentario de un compañero por envidia. Se activa la prosperidad.

Salud: Exceso de peso.

Amor: Pierde el miedo y demuestra tus sentimientos a esa persona especial para ti. Reunión familiar.

Parejas: Te regalan un libro. Estarás haciendo una reflexión. Límpiate con una vela blanca.

Solteros: No le des la espalda a quien te necesita. Debes hacer meditación y ejercicios de respiración.

Mujer: Sé más positiva en lo que haces y quieres. Veras enemigo vencido. Serás más amable en tu casa y amigos.

Hombre: Busca la felicidad. Sé paciente con un grupo. Invitaciones a comer que serán con sorpresas.

Consejo: Se decisivo (a) en asuntos de trabajo.

Acuario

Palabra clave: Propósito.

Número de suerte: 781

Queridos y amadas acuarianos dia muy positivo logro en lo que luchas o trabajas. Cambio en lo laboral. No tengas decisiones sin organizar las cosas. Se justo con los que te ayudan. Alegrías. Buenas noticias. Se hace justicia en una situación. Es importante que hagas las cosas bien.

Trabajo: Debes estar seguro (a) de lo que dices en una reunión. Quieres quedarte en un empleo pero no puedes.

Salud: Afecciones respiratoria.

Amor: No tengas rencor ni resentimiento. No te arrepientas de lo que dices o haces es tu felicidad.

Parejas: Salidas con la familia. Reunión importante en la oficina. Aumento de dinero. Viaje por negocio.

Solteros: Cambios en la rutina. Nuevas personas en tu vida. Pondrás los puntos claros.

Mujer: Te dan una gran sorpresa. Firmas. Algo con un libro. Compras. Te regalan unas copas.

Hombre: Compras ropa escolar. Nuevas emociones. Reconciliación. Acercamiento productivo.

Consejo: Período de silencio.

Piscis

Palabra clave: Proyecto.

Número de suerte: 022

Cuidado con los sentimientos. Sientes tristeza por alguien querido. Aleja los pensamientos negativos. Todo lo bueno llega. Sientes que debes ayudar a una mujer que está en situación de calle. Haz el bien y no mires a quien. Pon las cosas en orden. Te hacen un reclamo donde no sabes que pasa.

Trabajo: Nuevos proyectos. Algo con moneda extranjera. Llegas acuerdo con personal.

Salud: Cólicos.

Amor: Alegrías en un hotel. Tendrás paciencia y serás muy dulce en la espera del ser amado.

Parejas: Reunión familiar. Alegrías. Viajes. Mudanzas. Una nueva vida. Cambios radicales que son positivos.

Solteros: Evita los conflictos en lo que vas a decidir. Debes hacer algo para cambiar el look. Nuevas ideas en viaje.

Mujer: Saca lo que no usas. Estarás buscando un equilibrio. Pasas fronteras en armonía. Celebraciones.

Hombre: Hablas claro con tu pareja. Busca el cambio en la vida espiritual. Transformaciones en tu empleo.

Consejo: Es hora de pensar en el futuro.

