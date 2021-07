Digitel actualiza las tarifas de sus planes – julio 2021

Digitel luego de varios días nuevamente con su plataforma de autogestión en mantenimiento, ha lanzado su actualización de costumbre en las tarifas de sus planes que corresponde este de mes de julio 2021. Desde horas de la mañana de este 5 de julio de 2021, se puede acceder sin inconvenientes a la plataforma de autogestión 412 en línea de Digitel, donde podemos conocer el costo de los planes y servicios que ofrece la operadora de telefonía móvil en nuestro país. Para nadie es misterio que desde inicios de este 2021 todas las operadoras de servicios de telecomunicaciones móviles y fijas, han sido autorizadas por Conatel para ajustar sus tarifas de acuerdo al tipo de cambio oficial ofertado por el Banco Central de Venezuela. Precios de los planes Digitel julio 2021 Plan Radicall Plus: Bs 800.000,00 ($ 0.24)Plan Inteligente plus 500 MB: Bs 1.175.000,00 ($ 0,36)Plan inteligente Plus 1.1 GB: Bs 2.646.100,00 ($ 0,81)

Plan Radicall Plus | Marcaje Julio 2021

Planes inteligente Plus 1.1 GB y 500 MB | julio 2021

Por otro lado el precio de Gigabyte adicional sigue aproximadamente en $0.8 como ha sido desde hace varios meses. Asimismo es importante destacar que en cuanto a variaciones de precio reflejado en dólares este se ha mantenido con el mismo valor. El precio en dólares es calculado es el tipo de cambio oficial establecido por el BCV: Bs 3.241.854,60 por cada dólar a la fecha de la redacción de esta nota.

Por: Arepa tecnologica

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2021-07-05 10:28:09

Fuente

Apóyanos Compartiendo :