EEUU | Biden debe parar “insurrección» de estados que envían tropas a Texas

La Liga de Ciudadanos Latinos Estadounidenses Unidos envió al presidente Joe Biden una carta “sin precedentes” urgiéndolo a usar su autoridad ejecutiva para detener de inmediato “el uso ilegal de oficiales estatales de policía y soldados de la Guardia Nacional que están siendo enviados a la frontera de Texas con México” desde otros estados.

La organización indicó este lunes en un comunicado que Arizona, Nebraska, Idaho, Florida y Dakota del Sur están enviando efectivos a Texas, que a su vez también está desplegando a su policía estatal.

“Le dijimos al presidente en términos inequívocos que esta es una insurrección de estados recalcitrantes y rebeldes que debe ser detenida”, dijo el presidente nacional de LULAC, Domingo García, citado en el comunicado.

La carta fue entregada a la Casa Blanca el domingo 4 de julio.

De acuerdo con García, el envío de efectivos de varios estados a la frontera es una “acción unilateral de gobernadores” que “secuestra el Convenio de Manejo de Asistencia de Emergencia (EMAC) e involucra a nuestras Fuerzas Armadas en una maquinación de ‘pago por contrato’, financiada en parte por donaciones privadas”.

“El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el expresidente Donald Trump hace unos días, en su llamada ‘visita’ a la frontera, siguen fomentando un peligroso odio racial y apuntando a los latinos, incluyendo refugiados, solicitantes de asilo e incluso ciudadanos estadounidenses que viven en la región fronteriza”, expuso.

TX @GovAbbott & Trump should be ashamed of how they’re militarizing, via their words and actions, the border w/a friendly neighbor like Mexico. Neither political grandstanding nor illegal use of private property and state law enforcement, will change why immigrants are coming… pic.twitter.com/DZfDzOKStg

— LULAC (@LULAC) July 1, 2021