Fuerte explosión deja al menos 30 heridos en fábrica de químicos en Tailandia (fotos y videos)

Una fuerte explosión tuvo lugar cerca de las 3:10 (hora local) de este lunes en la fábrica química Ming Dih Chemical Co, cerca de la capital tailandesa, Bangkok, informa la prensa local, reseña RT.

Al menos 30 personas resultaron heridas por lo ocurrido. Asimismo, se ordenó la evacuación de la población de la zona.

El estallido se sintió en el vecino Aeropuerto Internacional de la capital tailandesa, reporta AP con referencia a los medios locales. Sin embargo, desde la instalación afirmaron que no habían cancelado vuelos por lo sucedido.

El complejo de la fábrica incluía cinco o seis almacenes, con 50 toneladas de productos químicos. Según las últimas estimaciones, han explotado cerca de 20 toneladas. Tras la detonación se produjo un incendio que finalmente fue controlado por los bomberos en la madrugada.

La fábrica en cuestión producía espuma plástica. Normalmente, en ella trabajaban alrededor de 100 personas, pero en el momento de la detonación había solo 9 o 10 trabajadores, reporta Khaosod. La instalación fue destruida completamente por la explosión. Además, 10 fábricas en un radio de 500 metros resultaron dañadas.

More pictures from the explosion at the factory last night in Samut Prakan.#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้#ระเบิดกิ่งแก้ว#bangkok #news pic.twitter.com/hOzNKKiK9o

— SarahChanTH (@SarahChanTH1) July 5, 2021