Lebron James discute con narrador de High School por difamar a Bronny James

El jugador de los Angeles Lakers, Lebron James salió en defensa de su hijo Bronny James en un partido de High School el pasado viernes por la noche.

LeBron James ha demostrado apoyo a su hijo Bronny James desde que fue eliminado de los Playoffs de la NBA. James ha sido un elemento habitual en los juegos de baloncesto de la escuela secundaria de Bronny, e incluso ha traído a algunos amigos famosos para ver la acción.

En los últimos juegos de Bronny se han jugado en St. Vincent-St. El propio gimnasio de Mary High School, ahora nombrado LeBron James Arena. Puede que el joven prospecto no sea el prospecto trascendente que fue su padre, pero sin duda realizó suficientes jugadas para llenar un carrete destacado.

Bronny getting UP for the tomahawk dunk 20 years after LeBron was doing the SAME dunk in the SAME gym.. 🔥 @kingjames @thebattleus pic.twitter.com/JfJ7hD3kny

— Ballislife.com (@Ballislife) July 3, 2021