Maduro crea comisión para “recuperar espacios” de la UCV, según Delcy Rodríguez

La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez anunció este viernes que Nicolás Maduro le ha ordenado que informe acerca de una comisión que ha creado para “recuperar espacios” de la Universidad Central de Venezuela. No obstante, en esa casa de estudios ha habido denuncias desde hace tiempo sobre la situación precaria que tienen las instalaciones, además de la falta de presupuesto para su desarrollo óptimo.

“El presidente nos ha pedido informar que él ha creado una comisión que dependerá de la vicepresidencia de la república para recuperar los espacios de la UCV. Nos ha pedido coordinar con sus autoridades, esta comisión estará conformada por Cesar Trompiz, Ernesto Villegas, Raúl Paredes, Carmen Meléndez, ministro Néstor Reverol, también esta comisión la integra el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, el Jefe del Dtto Capital, Nahum Fernández, y la presidenta de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría”, expresó Rodríguez en conferencia a los medios.

A pesar del abandono y falta de presupuesto que ha vivido la UCV, la vocera de Maduro dijo que se nombró dicha comisión “para que en conjunto elaboren proyecto y recuperar espacios de la UCV, que ha dado grandes aportes a Venezuela y que podamos desde esta comisión atender las necesidades directas de la universidad, recuperar los espacios, infraestructura y ponerla al servicio de los estudiantes, para que la disfruten”.

“Hemos atendido lineamientos que tiene que ver con becas universitarias, estamos elaborando la propuesta para llevar al presidente. Tiene que ver con transporte, pasaje estudiantil, se involucra el pasaje electrónico, entre ellos, pasaje estudiantil”, agregó Rodríguez, quien sostuvo que se usará el sistema patria, catalogado como mecanismo de control social por voceros de oposición, para que se use como método de pago del pasaje estudiantil, que según ella sería en 9 estados inicialmente a partir de la próxima semana.

Condiciones generales de la UCV, bastante precarias



ND consultó en exclusiva al secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV, Miguel Barone, quien denuncia que la condiciones generales de la casa de estudios son bastante precarias. Por ello, sostiene que si al final de la inspección de los bomberos se determina que las causas fueron por los daños en la infraestructura de la escuela, “no nos extrañaría”, declaraciones dadas tras el incendio a la Escuela de Estudios Políticos.

“Nos encontramos con una UCV completamente destruida por falta de presupuesto, por falta de voluntad política de las partes involucradas, donde nos encontramos en una situación en la que ni siquiera podríamos pensar que vamos a tener una normalidad a nivel educativo hasta que se hagan cambios notables”, alertó.

Sintetiza que el caso de la Escuela de Estudios Políticos es bastante dramático, “pero muchas otras escuelas de la universidad se encuentran en el mismo estado con techos que se caen, filtraciones grandísimas, no tenemos baños, la universidad muchas veces no tiene agua, van de noche y no hay un bombillo, los profesores más remunerados, aulas de clase en pésimos estado. Hablamos de una universidad completamente destruida”.

“Simplemente estamos sobreviviendo los estudiantes que hacemos vida en la UCV, que es algo que pasa en todas las universidades autónomas del país”, añade Barone, quien ve bastante claro que “pareciese que hay una política de Estado de acabar con la educación”, coincidiendo con Pablo Aure, secretario general de la UC, quien el mes pasado señaló que la crisis de las casas estudio responde a tales prácticas del Gobierno chavista.