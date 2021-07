No hay medidas de bioseguridad para volver a clases presenciales

El profesor Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros dijo este viernes que actualmente las escuelas no tienen las condiciones de bioseguridad para el regreso a clases presenciales, luego de que Nicolás Maduro aseveró que esto se podría hacer realidad en octubre.

En entrevista concedida a César Miguel Rondón, Alzuru destacó que el mandatario chavista y todo su equipo educativo saben que indudablemente todos los profesores quieren iniciar clases presenciales «porque la involución que ha habido en la educación en Venezuela ha sido terrible”.

Sin embargo, subrayó que hay una serie de condiciones que deben existir para que esto pueda darse.

«Hemos avanzado en tratar de resolver un poco el problema salarial de los maestros, porque nada de lo que puedas aumentar y darles a los educadores le va a resolver el problema económico que tienen, pero no se pueden iniciar clases presenciales si las condiciones de bioseguridad no están dadas en las escuelas – y no están dadas en este momento – y si no hay un plan de vacunación masiva a los educadores, alumnos, obreros y padres”.

Al tiempo que reprochó que en los centros educativos «no existe agua ni jabón», que es fundamental en tiempos de pandemia.

Este jueves, Nicolás Maduro anunció que en octubre se retomarán las clases presenciales en todos los niveles educativos y ordenó preparar el protocolo de bioseguridad para que se concrete el regreso a las actividades académicas.

«Nos tenemos que ir preparando en la adaptación de clases en espacio aireados, libres. Ha llegado la hora de reiniciar las clases presenciales en el mes de octubre para los estudiantes venezolanos. Tenemos que preparar todo el protocolo de bioseguridad», expresó.

Además, aseguró que revisarán que los maestros y personal educativo se encuentren vacunados antes del inicio de clases. «Tengo certeza que para el mes de octubre cuando iniciemos las clases presenciales estaremos en las mejores condiciones, pero vamos a prepararnos. Hay que revisar si vacunamos a todos los maestros y maestras, hay que completar esa meta. Todo el personal educativo debe vacunarse».

En abril, Maduro ya había adelantado que en octubre se abrirían las escuelas, liceos y universidades para el comienzo del año escolar 2021-2022.