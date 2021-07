Perú | Carnecitas (04/07/2021)

Equipo Técnico de Perú se compromete con Bank of América a respetar contratos de las grandes mineras

Pedro Francke y Humberto Campodónico, miembros del equipo técnico del candidato presidencial, Pedro Castillo, sostuvieron ayer una conversación vía zoom con los directivos del Bank of América, con asistencia de empresarios nacionales e inversionistas extranjeros, donde sustentaron que en el caso eventual de un gobierno de Pedro Castillo, se respetarán los contratos de estabilidad (léase de exoneración de impuestos) de las 7 empresas mineras más grandes que operan en el país.

Favorecidas no serían 7 sino 10 empresas extractivistas

En la conversación de los miembros del equipo técnico con los directivos del Bank of América no se individualizaron las 7 empresas que no serían objeto de cuestionamiento de sus concesiones, y en fuentes confiables dijeron que no serían 7 sino 10, a saber: Minera Antamina, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Las Bambas, Southern Perú, Cooper Corp, Trafigura Perú y Glencore, asimismo la Minera Antapaccay, Votorantim Metais, Shougang Hierro Perú y Minas Buenaventura y SUB.

Nuevos tributos serán conversados

Respecto al nuevo tributo que deberán pagar las empresas extractivistas, en particular las mineras, gasíferas e hidrocarburíferas, Francke y Campodónico, expresaron que el nuevo impuesto será conversado y no impuesto y tomará en cuenta la dimensión de las inversiones hechas y que en contextos de precios bajos el impuesto obviamente desaparece, todo dentro de un marco de valoración de las inversiones nacionales y extranjeras que respetan los estándares ambientales y sociales.

Programa de acción inmediata

Sobre las acciones para impulsar el desarrollo nacional en un probable gobierno de Castillo, se mencionaron: 1) impulso importante a la inversión pública en internet y caminos, sobre todo en áreas rurales, 2) ampliar de manera importante el crédito a la agricultura y a las MYPES, a través de una Reactiva para ellos, 3) mayor recaudación mediante: 1) combate a la elusión y evasión, impuesto a las sobreganancias de las mineras beneficiadas con los altos precios de los metales, entre otros.

Para convocar una Constituyente

El constitucionalista, Omar Cairo, advirtió a los seguidores del candidato presidencial, Pedro Castillo, que vienen promoviendo una asamblea constituyente, que el Congreso no está habilitado para convocarlo y que solo se puede hacer a través de la aprobación de un proyecto de reforma constitucional o un proyecto de nueva constitución en dos legislaturas con más de dos tercios de los votos o en una legislatura especial para acordar un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie.

La otra alternativa

Para el analista Cairo, remitiéndose a la experiencia internacional, señaló que si bien es cierto que “No está prevista la Asamblea Constituyente en la Constitución peruana, pero en una situación excepcional sí es posible convocar una Constituyente a pesar que el artículo 206 no lo permita y sin modificar el 206. Pero eso pasa solamente cuando hay un consenso de todo el parlamento, como pasó en el Perú en el año 1978 (…), se hizo la constituyente y se aprobó la constitución de 1979”, recordó.

Así sería el referéndum

Loa partidos Juntos por el Perú- JP y Perú Libre- PL son los más comprometidos impulsores de una Asamblea Constituyente, La congresista electa, Sigrid Bazán, de JpP, es partidaria de concretarla mediante un referéndum para preguntarle a la gente su opinión para cambiar la Constitución. Según Bazán, hay hasta dos sentencias del TC que consideran el referéndum que consulte a la población si desea o no una Asamblea Constituyente para dotarnos de una nueva Constitución.

Gobierno responsable de muerte

El gobierno tiene responsabilidad en la muerte del líder asháninka, Mario López Huanca (34), ocurrido el jueves 1°, luego de que fue tiroteado en el cráneo por narcotraficantes que han invadido la Reserva Comunal El Sira, ubicada en el límite de Ucayali, Huánuco y Pasco. Sucede que el gobierno sabe que la zona está invadida por narcotraficantes que aspiran a convertirla en otro VRAEM y no ha hecho nada por darle seguridad a las 69 comunidades nativas que cuidan la Reserva, una de ellas la de López.

Narcos se adueñan de territorio

El líder ahsáninka López Huanca se desempeñaba como secretario de Ecosira, y según sus familiares, recibía amenazas desde hace tiempo. Las autoridades a pesar de haber sido informadas, nunca le brindaron a seguridad a él ni a los otros dirigentes de El Sira. De un tiempo a esta parte el narcotráfico ha invadido los territorios de Puerto Bermúdez, donde está ubicada El Sira, así como el Palcazu, Constitución y Puerto Inca quienes se desplazan sin ninguna restricción ni control policial.

Terremoto en RPP

Los dueños de RPP, los hermanos Delgado Nachtigall, en un gesto que ha sido interpretado como una represalia, prescindieron de los servicios de la emblemática periodista de la emisora radial, Patricia del Río Labarthe, por una entrevista calificada de incómoda por la empresa, al aprista Jorge del Castillo, donde comentó que “Medio Perú dice que las votaciones fueron justas y la otra mitad habla de un fraude que no se puede corroborar”. Luego de lo cual ¡cataplum! los Delgado la despidieron.

Piso se sigue moviendo

Como todo terremoto, el piso se movió para varios integrantes del staff de conductores. Según el usuario de Twitter “Un Chasqui del Bicentenario”, el doctor Elmer Huerta, conductor del programa de Salud fue suspendido por sus comentarios críticos a Keiko Fujimori, pero él lo ha desmentido y dice que estuvo de “vacaciones”. E igualmente, trascendió que el periodista Jaime Chincha habría sido amonestado y retirado del su espacio en el horario matutino y reubicado en otro espacio más discreto.

Valer volvería al FA o al PAP

El congresista electo por Apurímac, abogado Héctor Valer Pinto, dijo ayer haber sido apartado por Rafael López Aliaga, jefe del partido Renovación Popular, de las filas de este partido, por haber manifestado públicamente que “el deber de un demócrata es respetar el veredicto de las elecciones que emita el JNE”. Valer fue militante del partido aprista en el 2010 y del izquierdista Frente Amplio, desde el 2010 hasta el 2017, especulándose que ahora que está libre retornaría al segundo y no al primero.

