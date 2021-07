Daniel Ortega reanuda detenciones: arrestan a líderes estudiantiles y campesinos en Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua reanudó el lunes en horas de la noche las detenciones contra líderes opositores a su mandato, arrestando a seis personas más, entre ellas los estudiantes Lesther Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la Alianza Universitaria (AUN), y a miembros del Movimiento Campesino como Medardo Mairena.

Voz de América

Alemán es un líder estudiantil que encaró a Ortega durante el primer diálogo nacional en 2018 en Nicaragua en medio de las protestas antigubernamentales al pedirle su dimisión, mientras que Mairena había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia de Nicaragua.

Dolly Mora, líder estudiantil y vicepresidenta de la Alianza Universitaria (AUN), dijo que Alemán fue sacado de su casa, donde se encontraba con su mamá. Jerez fue capturado en una casa de seguridad al sur de Managua, donde permanecía refugiado junto a otras dos personas.

El líder estudiantil Alemán había ofrecido una entrevista a un medio internacional donde motivaba a la ciudadanía a no perder las esperanzas en la lucha para sacar del poder a Ortega, que gobierna Nicaragua desde hace 14 años, y a su vez dijo estar preparado para cualquier escenario que se viniera.

“Estoy preparado para los dos escenarios: cárcel y muerte. He preparado a mi familia pensando en eso. En lo que sí insisto es que no soy traidor a la patria, nunca he hecho algo en contra de los nicaragüenses, tampoco soy culpable de un delito que se me imputa», declaró en esa entrevista.

Las detenciones se dan en medio de los arrestos semanas atrás de precandidatos presidenciales, dos exvicecancilleres, dos exguerrilleros sandinistas, dos exdiputados, un exdirigente empresarial, un directivo de un banco privado, entre otros. A la mayoría se les acusa de supuesta traición a la patria.

Hasta el momento las autoridades policiales no han emitido ningún comunicado respecto a las detenciones, ni por cuál razón se les investiga.

Para leer la nota completa, pulsa aquí

Apóyanos Compartiendo :