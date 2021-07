EEUU | Congreso abre oficinas fuera de Washington para investigar amenazas

La Policía del Congreso abre oficinas fuera de Washington, en los estados de California y Florida para investigar amenazas contra congresistas, una decisión que llega como consecuencia del violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

Así lo anunció este martes la Policía del Capitolio de EE.UU. en un comunicado en el que aseguró que inaugurará más oficinas en otros estados en el «futuro cercano» para proteger a los diputados tanto a nivel local, como estatal y nacional.

De acuerdo a la USCP, las amenazas contra los miembros del Congreso han crecido en los últimos años y en lo que va de 2021 ya se han registrado el doble de incidencias comparado con el mismo periodo del año pasado.

It has been six months since the U.S. Capitol was attacked.

Here is an update on the future of the U.S. Capitol Police: https://t.co/JSKGsKmoRn pic.twitter.com/GrClcfL1AK

