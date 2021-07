El Puma dice que se reconciliará con sus hijas «cuando todo se haya calmado»

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, afirmó el domingo que se reconciliará con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo, «cuando todo se haya calmado».

En una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta, Rodríguez habló de la fractura de su relación con sus hijas, asegurando que las lleva en su mente y corazón, pero “todo tiene un tiempo y no hay que precipitar las cosas».

Afirma que cuando estuvo al borde de la muerte por su cirugía de pulmón aprendió a «no discutir por bobadas», a no aferrarse a las cosas materiales y a tener amor propio.

«En ese momento aprendí el valor del tiempo y la vida. Aprendí a transitar tratando de hacer el menor daño posible, a lo mejor uno hace daño inconscientemente y después Dios te ilumina para no volverlo hacer», puntualizó.

Según Rodríguez, el tiempo le enseñó que la opinión que le debe importar es la que Dios tenga de él, por lo que ahora no se siente obligado a decir «sí» a todo.

«Vas complaciendo a todo el mundo menos a ti, para mí decir: ‘sí’ es muerte, no es vida. Aprendí a decir no y eso me ha traído muchas satisfacciones», expresó.