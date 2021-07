Falleció Richard Donner, director de Arma Letal y Los Goonies

Richard Donner, destacado director y productor estadounidense, falleció este 5 de julio a los 91 años.

La información fue compartida por varios medios de entretenimiento, quienes señalan a su esposa como la responsable de hacer pública su muerte.

Según el portal CNN, por el momento se desconoce la causa de su deceso; no obstante, los reporteros de ese medio contactaron a su representante y esperan que en las próximas horas se conozcan más detalles de la situación.

Con más de seis décadas en la industria cinematográfica, Donner se convirtió en el referente de los adolescentes de la década de los 80 por cintas como Superman, Arma Letal, Los Goonies o La Profecía.

Según El País, antes de incursionar como cineasta, Richard se desempeñó como actor. No obstante, fue motivado a dedicarse a la dirección por su colega Martin Ritt, quien le ofreció un puesto como ayudante.

Desde entonces, además de la dirección, se desempeñó como productor junto a su esposa Lauren, en cintas como XMen, Wolverine y XMen: Días del futuro pasado.

Su partida fue lamentada por grandes de la industria como Steven Spielberg, quien desde primeras horas de la mañana dedicó una emotiva despedida a Richard Donner.

«Dick tenía un dominio tan poderoso de sus películas y estaba tan dotado para tantos géneros…Él era todo un niño. Todo corazón. Todo el tiempo», escribió el cineasta en su cuenta de Twitter.

Steven Spielberg reflects on the passing of Richard Donner, friend, and beloved director of THE GOONIES for Amblin Entertainment, who passed away today at 91. #RichardDonner #TheGoonies pic.twitter.com/6KSmKvWqVI

Asimismo, el actor Sean Astin, protagonista de Los Goonies extendió sus condolencias a sus familiares y compartió sus recuerdos con el neoyorkino en redes sociales.

Richard Donner had the biggest, boomiest voice you could imagine.

He commanded attention and he laughed like no man has ever laughed before. Dick was so much fun. What I perceived in him, as a 12 year old kid, is that he cared. I love how much he cared.

– Goonies Never Say Die

— Sean Astin (@SeanAstin) July 5, 2021