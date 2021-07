La “necesidad” de partido obligó a los alcaldes opositores a crear Fuerza Vecinal

Los alcaldes de la “alternativa democrática” buscaron desde hace un año conformarse como partido nacional. Gustavo Duque (Chacao) asegura que no llegaron para originar peleas o división, “queremos ser una vía a través de la cual se pueda construir y reconstruir el país”

El 29 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio varios anuncios que pasaron bajo la mesa debido a la devolución de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Uno de ellos fue la habilitación como partido nacional de Fuerza Vecinal, un movimiento que se gesta desde hace un año entre los alcaldes opositores para garantizarse una plataforma segura e independiente para postularse, en muchos casos, a la reelección en sus municipios.

Desde hace varios meses, Fuerza Vecinal -que casualmente se identifica con los colores azul, aunque un poco más sólido, y blanco de la MUD- viene realizando actividades de calle para darse a conocer como opción electoral de cara a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. La última de ellas fue el sábado 26 de junio en la plaza Altamira del municipio Chacao (estado Miranda), justo tres días antes de la noticia anunciada por el CNE.

Precisamente en Chacao se ven varias vallas de Fuerza Vecinal en calles y avenidas, y es su alcalde, Gustavo Duque, el que lleva la vocería de esta nueva organización nacional. “Es un partido político conformado por liderazgos que se han construido de abajo hacia arriba, por líderes políticos que en la peor adversidad del país han encabezado gestiones exitosas; convencidos que si es posible construir un mejor país, y eso comienza con la defensa de los espacios a través de la participación política y Fuerza Vecinal, es una esperanza para Venezuela”, dice.

El partido respalda actualmente a alcaldes de la “alternativa democrática” como Leonel Cegarra, del municipio Andrés Bello (Táchira), Darwin González, de Baruta (Miranda); Elías Sayegh, de El Hatillo (Miranda); José ‘Josy’ Fernández, de Los Salias (Miranda); León Jurado, de San Diego (Carabobo); Morel David Rodríguez, de Maneiro (Nueva Esparta); Gustavo Delgado, de San Cristóbal (Táchira); y el dirigente político David Uzcátegui.

Duque explica a TalCual que Fuerza Vecinal ya tiene un año conformado como partido regional, hasta el reciente anuncio del CNE.

“Somos una organización política nacional para la defensa de los espacios, a través de la participación y el voto (…) Desde hace más de un año trabajamos en la organización, planificación y cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Consejo Nacional para conformar el partido Fuerza Vecinal”.

Esta ha sido la línea de los alcaldes desde que se anunciaron los comicios de noviembre, al alegar que no se pueden perder los espacios de participación y que fueron ganados por la oposición en 2017. Gustavo Duque pone su propio ejemplo: “Cuando me postulé como candidato a alcalde de Chacao, gracias al apoyo de mis vecinos logré la defensa del municipio y construir un modelo de gestión de referencia nacional”.

El alcalde asegura además que fue la “necesidad” de contar con su propio partido lo que “nos obligó a reinventarnos de esta manera. En mi gestión, la mayoría de los que ocupan espacios vienen de movimientos vecinales. Nosotros no venimos aquí a pelearnos con nadie, al contrario, queremos ser una vía a través de la cual se pueda construir y reconstruir el país”.

Y es que muchos de los alcaldes ya tenían su partido en 2017. Duque pertenecía a Primero Justicia, partido del cual fue expulsado al concurrir a estas elecciones, que no fueron aprobadas por la oposición al considerar que no había garantías suficientes. No contó con la misma suerte de los actuales gobernadores de oposición, la mayoría recibidos en el seno de sus partidos luego de la ‘autoexclusión’.

Alcaldes por la unidad

Los alcaldes, a través de Fuerza Vecinal, están decididos a participar en las próximas elecciones. Gustavo Duque afirma que están trabajando “con mucho esfuerzo para lograr la unidad entre los factores políticos y construir la Venezuela que todos nos merecemos: donde no haya luz llevaremos iluminación, donde no haya agua llevaremos agua y seguiremos trabajando por el bienestar y la calidad de vida de los venezolanos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que en Venezuela se logre una unidad que nos permita la defensa de los espacios políticos, a través del voto”.

Al ser un partido conformado “de abajo hacia arriba” como señala Duque, se movilizan a través de líderes vecinales, miembros de asociaciones de vecinos y otros dirigentes locales para garantizar observación y presencia al momento de defender los votos.

No queremos parecernos a lo que ya existe, resalta Duque ante la posibilidad de alianzas con otros partidos para garantizar candidatos unitarios. En Fuerza Vecinal venimos a aportar, a entendernos. Tenemos que dejar atrás los egos históricos y oír a la gente (…) Somos propulsores de la unidad así que en los estados y municipios en donde deban realizarse primarias, encuestas o consensos, cualquiera que sea el método que logre unidad estaremos participando”.