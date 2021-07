WhatsApp busca innovar en el campo de la mensajería instantánea y ahora ha implementado, en su versión beta para Android, la nueva función para poder enviar fotos y vídeos que se eliminan de forma automática luego de que son visualizados una vez.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y WhatsApp, ya había anunciado esta nueva herramienta para los usuarios en junio. Junto a esto, se suma el soporte multidispositivo y la incorporación de este modo temporal.

La actualización está disponible para los usuarios de la última beta de WhatsApp en Android 2.21.14.3.

El portal WABetaInfo, especializado en el campo tecnológico, explicó el funcionamiento de esta nueva modalidad.

“Ver una vez” puede ser visualizada por los usuarios al momento de elegir una imagen o vídeo para compartir. Aparece como un botón con el icono de número uno junto a la flecha verde para enviar, según reseñó Europa Press.

Una sola vez y después desaparece

Con el uso de esto, el receptor solo puede ver la foto o vídeo una sola vez. Así, al terminar de observarla se elimina automáticamente de la plataforma.

A su vez, el usuario que envía el contenido recibe una notificación cuando se abre el archivo. También puede verlo en la información del mensaje cuando se envía por un grupo.

Si quien envía el archivo no posee la doble tilde de lectura, no podrá saber cuándo el receptor lo abra. Sin embargo, esto no aplica para los grupos dentro de WhatsApp.

Un screenshot podría burlar la nueva actualización de WhatsApp

El detalle, que llama la atención, es que WhatsApp no tiene una medida de protección para evitar las capturas de pantalla. Los contactos bloqueados que estén en grupos podrán ver los contenidos efímeros.

Por los momentos, la nueva función está disponible para algunos usuarios de la última beta y no en la app estable. Las personas que cuenten con versiones pasadas de la aplicación solo podrán ver las imágenes efímeras una sola vez.