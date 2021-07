No te expongas a la inseguridad y conoce por qué deberías usar una VPN en tu teléfono móvil

¿Qué es una VPN?

Las siglas corresponden a Virtual Private Network, o Red Privada Virtual, y en el caso de los teléfonos móviles, se presenta en formato app. Para que puedas entenderlo de forma sencilla, una aplicación VPN hace que la información que sale de tu dispositivo móvil adquiera una mayor capa de seguridad, todo porque viaja hacia un servidor seguro. Este servidor se presenta de manera virtual, no física, lo que permite a tu dispositivo adoptar la dirección IP del propio servidor VPN, no la de tu dispositivo. ¿Y que ventajas tiene esto? Muchas, pero sencillamente, tu teléfono ya no será quien creemos que es, sino otro. Y puedes hacer creer a los demás que estás conectado desde Singapur, cuando lo que haces es tomarte un mojito en Almuñécar.

¿Para qué sirve una VPN?

El uso de una VPN no es que te haga invulnerable, pero no cabe duda de que supone levantar un escollo a la hora de dejar rastro por internet. Y si hay razones para que instales una VPN ya mismo en tu teléfono, son estas.

– Gracias a una VPN, tus datos viajan cifrados y por tanto, son m’as seguros. Vas a verlo claro con un ejemplo. Vas a un centro comercial o a un lugar de comida rápida que ofrece Wi-Fi gratuito a sus clientes. Una cortesía a la que a veces es difícil decir no. Bien, si no usas una VPN no es una buena idea conectarse a estas redes. No porque no sean seguras, sino porque tus datos pueden capturados de forma sencilla por cualquiera. Por tanto, cuando lo hagas activa previamente la VPN.

– Una VPN, en este caso hablamos de una instalada en un ordenador, permite acceder a la red del trabajo de una manera mucho mas segura. De hecho, miles de empresas habilitan una VPN en los equipos de sus empleados para que estos accedan y puedan trabajar en remoto. Volvemos a decirlo, es una manera de ponerlo todo más difícil a los malos.

– Una app VPN móvil permite saltarse el bloqueo geográfico de ciertas webs. Por ejemplo, sabrás que en China el gobierno no permite el uso de redes sociales y las tiene bloqueadas en su territorio. Como ya hemos comentado, una VPN es capaz de deslocalizar tu conexión. ¿Cómo crees que pueden consultar Facebook o Twitter millones de chinos? Una VPN, por otro lado, te permite ver contenido de plataformas digitales como Netflix que no están disponibles en tu país y si en otros.

– Gracias a una VPN, tu proveedor de internet no sabrá qué contenidos estás viendo o buscas. Tampoco es que esto le vaya a importar demasiado, pero ganas en privacidad.