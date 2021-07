Ocumare l Trabajadores de la salud rechazan pago fraccionado de las deudas pendientes

1222685

Trabajadores del Hospital General de los Valles del Tuy, con sede en Ocumare, protestaron la mañana de este martes 6 de julio para exigir el pago completo de las deudas pendientes por parte del Ministerio para la Salud.

La enfermera África Benavente señaló a El Pitazo que el gobierno de Maduro está violando el contrato colectivo. “Hubo una reunión entre el ejecutivo, los gremios y el sindicato y el patrono asumió el pago de todas las deudas, pero ahora resulta que nos están cancelando de forma fraccionada”, indicó la profesional, mientras sus compañeros exclamaban “queremos sueldo justo”.

Además, la vocera señaló que se les han hecho pagos a través del Sistema Patria, con lo cual no están de acuerdo y exigen que les cancelen por la nómina del Ministerio, todo lo que les adeudan. “Ahora nos indican que no hay liquidez y que nuestro dinero fue pasado a la plataforma Patria. Exigimos respeto, lo de nosotros no son bonos, son nuestras reivindicaciones laborales”, añadió.

Benavente refirió que la semana pasada le cancelaron la deuda completa al personal del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) y del Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss) .

Una lucha de todos

La enfermera destacó que, a pesar de la protesta, todos los pacientes que se encuentran recluidos en el hospital de Ocumare están siendo atendidos.

“Adentro hay compañeros que están trabajando normalmente, prestándole atención a todos los enfermos, mientras nosotros estamos luchando, y mañana será al revés”, dijo Benavente, quien añadió que la protesta es a nivel nacional.

Rosanna BattistelliGran Caracas