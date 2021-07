Quinta temporada de ‘Lucifer’ rompe un récord de reproducciones en Netflix

La quinta temporada de ‘Lucifer’ rompe un récord de reproducciones, ya que ha acumulado más de mil 800 millones de minutos de streaming durante la última semana, encabezando una vez más la clasificación de Nielsen.

Basada en los cómics de Neil Gaiman, un spin-off de su popular serie ‘The Sandman’, ‘Lucifer’ está protagonizada por Tom Ellis como el ángel caído titular.

Cansado de gobernar el infierno, decide trasladarse a Los Ángeles, donde abre un club nocturno y se convierte en asesor de la policía. Le acompañan Lauren German y Kevin Alejandro como los detectives Chloe Decker y Dan Espinoza, así como el demonio Mazikeen de Lesley-Ann Brandt.

La actual quinta temporada estaba programada para ser la última de la serie, pero Netflix revirtió su decisión y optó por renovar ‘Lucifer’ para una sexta y última temporada.

La decisión de Netflix de retomar la serie ha resultado ser inteligente, ya que Lucifer sigue siendo un reclamo de audiencia para el servicio de streaming.

La serie sigue situándose en lo más alto de las clasificaciones de Nielsen, que mide la audiencia de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Hulu por pantalla de televisión.

Con el estreno de la segunda mitad de la quinta temporada el 28 de mayo, ‘Lucifer’ rompe un récord de reproducciones, la serie fue vista durante un total de mil 800 millones de minutos la semana siguiente, del 31 de mayo al 6 de junio.

Esto supone un aumento considerable del 40% respecto a los mil 300 millones de minutos de la semana anterior.

La serie superó a la película de animación de Disney+ ‘Raya and the Last Dragon’, que se situó en segundo lugar en la tabla de audiencias con un total de mil 100 millones de minutos vistos, así como a otras series de Netflix, ‘Sweet Tooth’ y ‘Dirty John’, que se situaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Además, ‘Lucifer‘ obtuvo un buen resultado entre el codiciado grupo demográfico de 18 a 34 años, que constituyó un tercio de la audiencia de la serie, aunque esta se inclinó hacia las mujeres.

Aunque la serie tuvo un comienzo difícil, ya que los críticos se quejaron principalmente de su formato de procedimiento criminal, parece que eso ha cambiado significativamente, más ahora que se acerca a su temporada final.

