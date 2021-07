TikTok se cayó a nivel mundial

TikTok, la plataforma de videos cortos, presenta fallas a nivel mundial, así lo indicaron usuarios de esta red social en Twitter.

Con el hashtag #TikTokDown, las personas de algunos países como México, Estados Unidos y Brasil señalaron que presentaban fallas en la conexión y en la carga de sus videos.

“Entrando a Twitter para ver si se cayó TikTok o solo es mi internet”, fue uno de los comentarios de los usuarios sobre las fallas.

De acuerdo con el sitio DownDetector, el pico de incidencias se registró minutos antes de las 16:00 ET.

“La app de TikTok está experimentando algunas fallas que nuestro equipo está intentando solucionar rápidamente. ¡Gracias por su paciencia!”, escribió la cuenta oficial de soporte de TikTok en Twitter.

The TikTok app is currently experiencing some issues, which our team is working quickly to address. Thank you for your patience!

— TikTokSupport (@TikTokSupport) July 6, 2021