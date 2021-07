+VIDEO | Sector Salud exige pago de convenio en 15 hospitales de Caracas

Este lunes 6 de julio, representantes sindicales del sector salud, en compañía de los trabajadores, protestan en 15 hospitales y centros asistenciales de Caracas, para exigir el pago completo del acta convenio acordada con el Ministerio del Trabajo y amenazan con ir a «huelga de brazos caídos» de no recibir respuestas.

Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas señaló, que este miércoles irán a la «toma del Ministerio de Salud».

«Y si no tenemos respuestas el día de mañana, el día jueves, todos los hospitales de brazos caídos, no vamos a trabajar por la simple razón que nosotros ya estamos cansados de prestar un servicio y no ser remunerado como es debido», expresó Zambrano.

#6Jul El sindicalista @maurozam10 en compañía del sector salud hizo un llamado para exigir el pago completo de lo acordado en el Acta de Convenio para los trabajadores sanitarios.



Al grito de «queremos pago», los trabajadores armaron una cadena humana frente al Hospital Materno Infantil de Caricuao, cerrando de manera parcial la vía.

«Señor Ministro Carlos Alvarado, por favor, ya basta de burlas, queremos nuestro pago ya, por favor abóquese», destacó una de las trabajadoras desde el Instituto Nacional de Puericultura Doctor Pastor Oropeza, en el 23 de Enero.

Marisol Carreño, trabajadora de la Maternidad Concepción Palacios, exigió que se les reconozca la labor que ejercen. «Nosotros no podemos seguir humillados aquí con este trabajo, la salud es importante (…) queremos ser dignificados con nuestro sueldo», manifestó.

En Instituto Oncológico Doctor Luis Razetti, en Cotiza, los trabajadores salieron a la calle a cerrar la vía en apoyo a las demás protestas del gremio en la capital.

«Queremos tener nuestros salarios dignos, así como fue prometido en el acta de convenio. No quieren pagar, queremos que nos paguen ya, porque somos merecedores de nuestros salarios», expresaron indignados los trabajadores del Hospital General Doctor José Ignacio Baldó, mejor conocido como El Algodonal.

-"Que se acuerde el Ministro de Salud, que el dinero que nos depositaron no nos alcanza para llevar el sustento a nuestras casas"#Puericultura23DeEnero

#6Jul Hoy desde cada centro de salud estamos protestando, los trabajadores sanitarios volvemos a las calles para exigir el pago completo de lo acordado en el Acta de Convenio, ya estamos cansados de ser siempre los marginados.



Una muestra de que unidos somos más fuertes

✓ Ambulatorio Humberto Fernández Morán.

✓ Oncológico Luis Razetti.

✓ Maternidad Concepción Palacios.

✓ Materno Infantil de Caricuao.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial