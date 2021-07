▷ OPS indicó que trabaja con Covax para que Venezuela reciba suficientes vacunas #7Jul

El director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, destacó este miércoles que la siguiente ronda de distribución de vacunas está siendo finalizada y será informada oportunamente a todos los países participantes en el mecanismo, incluyendo seguramente Venezuela.

Ugarte se refirió al proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19 para Venezuela por medio del mecanismo Covax y aseguró que están en contacto directo con actores internos y externos, coordinando con la Alianza Gavi para las vacunas. “Esperamos recibir una buena noticia para que los venezolanos reciban una cantidad suficiente de vacunas a través de este mecanismo muy pronto”, sostuvo.

Cabe mencionar que el pasado 4 de julio, Nicolás Maduro dijo que Covax le había fallado a Venezuela, pues su administración había pagado los 120 millones de dólares “haciendo magia” y no se les había dado respuesta; por lo que instó a que se mandaran las vacunas o se devolviera el dinero.

No obstante Ugarte recordó que en septiembre de 2020 el ministro de salud venezolano, Carlos Alvarado, firmó un acuerdo para recibir vacunas a través de este mecanismo para cerca de 5,7 millones de personas; pero el pasado mes de abril Venezuela decidió no aceptar la vacuna AstraZeneca y modificar la modalidad de compra por una “opcional”; es decir, elegir qué vacunas aceptar o no.

Desde entonces, se modificó el acuerdo y el gobierno venezolano debía pagar por adelantado el monto requerido. “Esos depósitos fueron realizados por un monto aproximado de 100 millones de dólares”, aseguró Ugarte, quien agregó que la disponibilidad de vacunas por medio de Covax “es muy limitado a nivel global” y recordó que la dosis de AstraZeneca es la de mayor distribución a través de mecanismo Covax.