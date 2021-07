Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Conclusión.

Número de suerte: 609

Dia de mucho movimiento. Sal de tu casa no te quedes detenido. Logras algo que quieres en algo laboral. Evolución económica que llega si tú quieres. Deja los miedos. Sigue adelante en lo que quieres haces. No seas tan negativo (a) en algo que estás buscando. Disfruta la vida.

Trabajo: Debes hacer cambios necesarios para que evoluciones. Llamadas importante por un empleo.

Salud: Estrés.

Amor: Te involucras con una persona que es muy acelerada. Algo con la política donde tu vida se involucra y todo cambia.

Parejas: Caminos abiertos para lo que quieres. Las condiciones en tu vida en cambios por reuniones de tu trabajo.

Solteros: Te llevan para un nuevo empleo. Un hombre cercano que te pide ayuda. Algo con la fecha de compromiso.

Mujer: No ofrezca lo que no vas a cumplir. Viaje con la familia. Una persona de tu pasado que te busca.

Hombre: Debes organizarte ya que hay muchos obstáculos. Debes poner de tu parte para que los acuerdos se den.

Consejo: Escucha recomendaciones.

Tauro

Palabra clave: Ayuda.

Número de suerte: 991

Trata de ser consciente de los problemas de otros. No juzgues sin saber qué pasa. No digas no sin saber que te ofrecen o sucede. Es importante que atiendas más a tu familia. Mudanza inesperada. Cambios seguro que es para bien en tu vida. Si te sientes solo (a) es porque quieres. Bendiciones.

Trabajo: Ten seguridad lo que vas a contestar en una reunión. Escucha el consejo que te da un jefe.

Salud: Indigestión.

Amor: Te alejas de alguien que quieres mucho. Otros compromisos te cambia la vida. Asistes a una reunión importante.

Parejas: Insinuaciones que te molestan la desconfianza está en tu entorno. Algo con participar en un evento.

Solteros: Inicias estudios detenidos. Debes poner los pies en la tierra. Ten confianza en ti mismo.

Mujer: Aleja la envidia de tu entorno para que todo fluya. Cursos o talleres que te ofrecen.

Hombre: Pendiente con pago por trabajo realizado. Nuevas meta. Cuidado con caídas.

Consejo: Busca tu independencia.

Géminis

Palabra clave: Esperar.

Número de suerte: 312

Recuerdos que llegan a tu vida en este dia. Cambio en la parte alimenticia. Cambios necesarios en tu rutina. No tomes decisiones apresuradas. Escucha tu corazón. Debes tener paciencia con la persona que está a tu lado. Tendrás la claridad para solucionar un problema personal.

Trabajo: Buenas noticias en lo laboral. Escucha tu intuición. No discutas con compañeros. Buenas ideas.

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Debes recordar con cariño a personas muy queridas. Cambios y transformaciones en tu entorno laboral.

Parejas: Algo que te molesta en tu casa. Hijos con problemas. Reunión familiar por mudanza.

Solteros: No estes comentando lo que vas hacer. Sentirás que estás atrapado (a) en un sitio.

Mujer: Estarás muy triste por problemas sentimental. Hecho curioso con un amigo que llega del extranjero.

Hombre: Viajes de ida y vuelta por negocio en sitio de mucho frío. Cuidado de noche en salidas.

Consejo: La felicidad te la haces tú.

Cancer

Palabra clave: Recordar.

Número de suerte: 127

Tienes las herramientas para salir adelante con algo que te ofrecen en un trabajo. Pendiente con lo que dices. Vences en todo adelante. Nuevos camino. La estrella alumbra tu vida. Movimientos. Triunfos. Firmas. Logros. Debes estar seguro (a) de lo que quieres. Cambio seguro por viaje.

Trabajo: Estas pendiente de un nuevo empleo. Necesidad de irte donde trabajas. Olvida el pasado.

Salud: Todo mejorando.

Amor: Buena noticias de alguien querido. Alguien se alegra por matrimonio en puerta. Hecho curioso con una cita.

Parejas: Tu pareja no entiende lo que te sientes después de una operación. Hecho curioso con un vecino.

Solteros: Debes tomar más vitaminas. Cambios en tu alimentación. Recuperación importante. Todo se aclara.

Mujer: Sal de tu casa no te encierres. Todo pasa el sol sale después de la tormenta. Lo que es tuyo nadie te lo quita.

Hombre: Ten esperanza y fe en lo que quieres. Compras necesarias. Tus hijos esperan más de ti.

Consejo: No te enfades por tonterías. Ten ilusiones.

Leo

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 550

Llegan cambios necesarios. Busca el equilibrio que necesitas en este dia. Preocupación por necesidades en tu casa por alimentos. Viaje de ida y vuelta por trabajo. Mujer que te cuida mucho. Cosas nuevas que debes iniciar. Alguien amoroso que llega a tu vida y te da cambios necesarios.

Trabajo: Dia con buenas noticias en lo laboral. Hazte una limpieza espiritual por las malas energías.

Salud: Hacer chequeo médico general.

Amor: Viajes a una ciudad de mucho frío con tu pareja. Recibes respaldo de una persona cercana que no esperas.

Parejas: No puedes estar con una mentira siempre debes aclarar las cosas. Espera el momento apropiado para lo que quieres.

Solteros: Grandes alegrías. Nuevas etapa de evolución. Compra y venta. Alguien que te lleva la delantera. No te estanques.

Mujer: Recibes un regalo de un libro. Solo depende de ti que la vida sea diferente. Tienes una persona cercana que te apoya.

Hombre: La pasión y fuerza con lo que haces las cosas que lo disfrutara. Busca el equilibrio con quien estas.

Consejo: Descansa todo lo que puedas.

Virgo

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 666

Te dan las herramientas para que realices algo que quieres. Cuidado con lo que dices a otros. Busca el cambio en un problema cercano. Cuidado con lo que te molesta. Ten fe en lo que quieres. Busca ayuda espiritual que está a tu lado. Movimientos seguro. Controla las emociones. Bendiciones.

Trabajo: Mejora la parte laboral. Controla lo que dices a una persona que está cerca de ti.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Por todo lo que has trabajado en el amor tendrás triunfos. Amor en tu sitio de trabajo. Te llaman por un viaje largo.

Parejas: Nuevas responsabilidades y tendrás éxito en lo que te ofrecen. Dinero inesperado que llega a tu casa.

Solteros: Una mayor armonía en tu vida. Harás un curso para mejorar lo que haces. Una lucha donde l vences.

Mujer: Sientes que un hombre del pasado te busca pero no sabes su interés. Estarás muy triste. Cambios.

Hombre: viajes. Celebraciones por niños. Algo con arte en tu entorno. Viaje por compra de mercancías.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda.

Libra

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 368

Escucha esa persona que está a tu lado y te da consejo por problemas personales. Solucionas algo que te atormenta. El amor está a tu lado. No escuches comentarios destructivos. Muchas bendiciones a tu persona. Pendiente con las decisiones apresurada. Controla tu mal carácter.

Trabajo: Hombre que trae buenas noticias en lo laboral. Ten control con un grupo de trabajo. Tú no puedes hacer todo.

Salud: Tomar más agua.

Amor: Debes aprender a perdonar. Limpieza espiritual. Debes tomar una decisión en lo espiritual.

Parejas: firmas de documentos. Dinero que llega y cancelas deuda. El amor está presente.

Solteros: Niños que están pendiente. Conquistas algo que es tuyo. Hecho curioso con un Ángel Hacer Sahumerios.

Mujer: Preocupaciones por la salud de un familiar. No puedes ser igual a una persona cercana se tú.

Hombre: Bendiciones en tu casa. Exigencias. Claridad en lo que haces. Cambio de empleo.

Consejo: Cada dia es un regalo, disfrútalo.

Escorpio

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 903

Buenas energías en este dia. Lo pautado para hoy se logra. Firmas un documento. Pendiente con personas falsas a tu lado. Nuevas proyecciones. Cuidado con lo que prometes y no cumples. Pendiente con lo que dices. Debes sentirte seguro en lo que quieres. Nuevas oportunidades.

Trabajo: Tendrás más comunicación con tus compañero. Cuidado con trabajo que realizas.

Salud: Cuidado con caída

Amor: Quieres sacar a una persona de tu vida. No dejes de creer en lo que quieres.

Parejas: Debes poner más empeño en mejorar la vida como pareja. Te sientes solo o sola.

Solteros: Sientes que la persona que está contigo te miente. No crees problemas donde no los hay deja que todo fluya.

Mujer: Vencerás tu intuición te ayuda a manejar una situación. Eres muy exigente. Buscas las cosas claras.

Hombre: No puedes cambiar a otro déjalos ser. No te pegues a lo material. Hermanas que te buscan.

Consejo: Procura hacer la paz.

Sagitario

Palabra clave: Distancia.

Número de suerte: 239

Se claro con las personas que están a tu lado. Te alejas de personas conflictivas. El destino está a tu favor aprovéchalo. Algo con un vehículo en cambios o compra. Buenas energías en este dia. Aléjate de personas conflictivas. Nueva personas a tu lado. Ve bien lo que quieres hacer.

Trabajo: Pendiente con quien trabaja a tu lado. No cuentes lo que vas hacer. Cada cosa tiene su momento.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Evita las relaciones platónicas ya que te aburres rápido. Te exigirán puntualidad donde te molestara.

Parejas: Estará cansado de la rutina. Serás triunfante en un programa. Debes tener paciencia con lo que quieres.

Solteros: Estarás pensando mucho por lo que estás pasando sientes mucha soledad pero tienes lo que pediste.

Mujer: Tomas grandes decisiones. Compra de ropa de playa. Hombre que te manda un correo que te sorprende.

Hombre: Hecho curioso con la imagen o foto. Cambios en tu vida no esperadas. Visitas personas del pasado.

Consejo: Nadie es indispensable.

Capricornio

Palabra clave: Técnicas.

Número de suerte: 550

Dinero que te cancelan pendiente. Dia con buenas noticias en lo político. Movimientos en lo laboral que te favorece. Lo que es tuyo llega. Hijo pendiente de ti. Situación familiar que soluciona. Mujer conflictiva a tu lado que debes dejar a un lado. Algo con una vivienda que se activa para tu bienestar. Dinero que te cancelan pendiente. Te sientes aburrido (a).

Trabajo: Se hacen realidad tus sueños. Se hacen las cosas de otras maneras. Nuevos proyectos.

Salud: Cuidar más los pies.

Amor: Las cosas mejoran para ti. Eres un buen hijo por lo que las bendiciones están todas para ti. Dinero que llegas.

Parejas: Compra de vivienda. Sentirás apoyo de tu pareja para lo que están haciendo o buscando.

Solteros: Alguien de la calle que te pide un favor. Tienes necesidad de tranquilidad. Si persevera alcanza y logra lo que quieres.

Mujer: Sientes que tu pareja te crea dudas. Cuidado no busques lo que no hay. Ten prudencia en lo que dices.

Hombre: Piensa muy bien antes de decir algo. Cambios en lo laboral. Amigos que te darán sorpresa.

Consejo: Dedícate más tiempo.

Acuario

Palabra clave: Decisiones.

Número de suerte: 218

Nuevos caminos y ciclo en tu vida que debes enfrentar. Aléjate de los pensamientos negativos. Se rompe una sociedad. Nuevos proyectos. Decreta lo que quieres en positivo. Deja los miedos haz las cosas ya. Viaje de ida y vuelta. Cambios que debes aceptar para mejorar tu vida.

Trabajo: Sácale provecho a tus habilidades. Cuidado con documentos en tu escritorio. Mujer que te busca por un empleo.

Salud: Malestar bucal.

Amor: Hermanos que te invitan a sitio especial. Alegrías y celebraciones por triunfos. Busca las herramientas que necesitas.

Parejas: Debes cambiar un poco más te darán el tiempo que necesitas debes ser claro. No sabes lo que quieres.

Solteros: Debes ser honesto (a) en la relación que vives. Alguien que llega a tu vida del pasado.

Mujer: No permitas que te hagan daño de nuevo. Tomas una solución o haces lo que quieres.

Hombre: Te cancelan un dinero. Una nueva energía en tu entorno. Has dedicado tiempo a lo que quieres.

Consejo: Nadie es tu complemento. Conéctate con el amor.

Piscis

Palabra clave: Lucha.

Número de suerte: 744

Ten tu mente clara. Organiza lo que vas hacer. Algo con una vela que debes utilizar en una limpieza espiritual para ti. No te quejes tanto. Lo esperado en un negocio llega que es seguro. Cambios positivos en lo económico. Tendrás muchas dudas para hacer algo. Verás la vida de otra manera.

Trabajo: Fin de una situación de conflicto. Baja tu carácter. Hay sorpresas en tu oficina. Unión. Alegrías.

Salud: Sin novedad.

Amor: Personas que te ofrecen ayuda. Planes retrasados que inicias su avance. Solucionas un problema.

Pareja: Algo con la política que te tiene preocupado. Llegó el final de una etapa. Nuevas experiencias.

Solteros: Chisme en tu entorno que te limita a conversar. Tendrás un presentimiento di la verdad.

Mujer: Secretos que salen a la luz. Cambios en tu entorno de la casa donde vives. Amiga que te necesita.

Hombre: Inicias un negocio. Mujer o madre que se mete en algo que no debe hacerlo. Te contratan para un periódico.

Consejo: Negociar es de inteligente.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial