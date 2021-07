Chile | Antofagasta: Varios locales de alimentos debieron cerrar sus puertas por corte de agua en el centro de la ciudad

La Seremi de Salud advirtió que una veintena de restaurantes y locales de alimentos situados en el casco central de Antofagasta, debieron cerrar sus puertas de manera temporal a raíz del masivo corte de agua que afectó al sector.

La personera junto a los profesionales de la institución realizaron una extensa fiscalización y trabajo de información, con fin de evitar cuadros de intoxicación y enfermedades gastrointestinales en la ciudadanía a causa de la falta del suministro. Recalcando que los espacios no podían funcionar sin agua potable considerando la manipulación y preparación de los alimentos, así como tampoco se encontrarían autorizados para utilizar agua de bidón o similares.

En la jornada, diversos sitios habrían cerrado voluntariamente sus dependencias, pudiendo reabrir apenas se repusiera el elemento vital. Por otro lado, a los vendedores ambulantes se les llamó a retirarse hacia sus respectivos domicilios, sin embargo, “Algunos de ellos hicieron caso omiso, ubicándose en sectores aledaños del lugar donde habían sido inspeccionados” lo que dio paso a sumarios sanitarios, según comentó la seremi.