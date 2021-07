EEUU | Hay que proteger 7 sitios de la herencia latina en EE.UU., urge grupo hispano

Hay siete sitios de herencia latina en Estados Unidos que necesitan la protección oficial para garantizar su preservación histórica, aseguró este miércoles un grupo de académicos que busca asegurar que la historia hispana sea «cuidada, compartida y celebrada».

Un informe publicado hoy por Latino Heritage Scholars, una iniciativa de la Hispanic Access Foundation, enfatiza la necesidad de proteger lugares que encarnan la arquitectura y las raíces históricas y culturales de la comunidad latina que necesitan ser preservados.

We’re excited to release “Place, Story and Culture: An Inclusive Approach to Protecting Latino Heritage Sites” by the #LatinoHeritage Scholars, an initiative of HAF. Find the report here: https://t.co/YKmlR3X9y8 pic.twitter.com/cHVv43k9V1

— HAF (@HispanicAccess) July 7, 2021