Emiten alerta por huracán para la costa de Florida debido a la tormenta

Se emitió un alerta por huracán para la costa de Florida (debido a la fuerza que ha ganado la tormenta tropical Elsa), desde Cayo Egmont, hasta el río Steinhatchee.

Elsa amenaza con convertirse en un huracán. La alerta por huracán fue emitida debido a los vientos que se mantienen de 70 millas por hora (110 kilómetros por hora).

«Elsa cerca de alcanzar fuerza de huracán», es lo que se lee en el reporte de las 2:00p.m., publicado por el Centro Nacional de Huracanes.

Tropical Storm #Elsa Advisory 26: Elsa Nearing Hurricane Strength. Hurricane Warning Issued For a Portion of the Florida Gulf Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021