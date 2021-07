España | ‘Sexo/Vida’, el nuevo serie de Netflix que se está convirtiendo en un éxito

Netflix pisa fuerte este mes de julio y otra de sus grandes apuestas es la serie Sexo/Vida basada en la novela 44 capítulos sobre 4 hombres de la escritora estadounidense B.B. Easton. Una serie que al principio pasó desapercibida pero que ya se ha convertido en una de las más vistas de Netflix.

Sexo/Vida cuenta la vida de la protagonista, una joven ama de casa, y su obsesión con el sexo. Por eso, ya se está comparando con la trilogía 50 sombras de Grey. Su alto contenido erótico y sexual ha sorprendido a los espectadores que se han encontrado con escenas con desnudos integrales femeninos y masculinos y sexo explícito. Incluso el “atributo viril” de uno de sus actores se ha vuelto viral en las redes en los últimos días.

Una esposa que no es feliz

Aunque la vida de Billie parece perfecta, en el fondo esconde un problema: echa de menos el sexo, pero no con su marido, sino con un ex de su juventud que no puede quitarse de la cabeza. Aunque disfruta de una vida de cuento con su perfecto y guapo marido y sus dos hijos pequeños en una espectacular mansión a las afueras de Nueva York, no es feliz. Ella está obsesionada con su salvaje vida erótica con su exnovio Brad.

Como no sabe qué hacer, Billie empezará a escribir un diario sobre sus aventuras sexuales desde que llegó a Manhattan procedente de su Georgia natal. Los espectadores descubrirán en sus 8 episodios por medio de escandalosos flashbacks, los momentos de desenfreno que vivió en las noches de Nueva York con incontables hombres.

Si bien al principio tanto desnudo sorprende al espectador, la personalidad de Billie logra conectar con una audiencia que está disfrutando de esta historia y de esos diálogos un tanto superficiales. Todo se complicará para la protagonista cuando por casualidad su marido lee el diario de su mujer. Lo curioso es que en vez de enfadarse, Cooper, al que da vida el actor Mike Vogel, decide hacer realidad todas las fantasías sexuales y experiencias que ha escrito Billie como si fuese un manual erótico.

El reparto de la serie

Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda temporada y seguramente contará con sus protagonistas Sarah Shahi y Adam Demos, que interpreta al increíble exnovio de Billie, Margaret Odette, en el papel de la brillante psicóloga y amiga de la protagonista y el marido de Billie, al que da vida Mike Vogel.

Sexo/Vida es una serie sorprendente que encantará a los que estén buscando emociones fuertes este verano y quieran disfrutar de las escenas tórridas de esta increíble ficción.