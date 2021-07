Habló el padre de ‘Dibu’ Martínez (Arquero de Argentina): “Lo de anoche fue todo soñado”

Alberto «Beto» Martínez, padre del arquero de la Selección Argentina, expresó este miércoles en CNN Radio su alegría por la actuación de ‘Dibu’ en la definición por penales frente a Colombia que permitió la clasificación a la final de la Copa América.

“Todavía no lo disfruté mucho porque no pude dormir”, contó “Beto” en diálogo con María Laura Santillán y Nicolás Singer en La Mañana de CNN, mientras que dijo que desde anoche no deja de recibir mensajes: “Me suena el teléfono desde las seis de la madrugada”.

Al referirse a su hijo y su heroico partido; afirmó: “A Emiliano le tengo mucha confianza y sé que es un pibe directo, serio y muy profesional. Me quedo con la humildad de mi hijo. No cambió nunca y anoche fue todo soñado”.

Además, “Beto” Martínez se refirió a las conversaciones que mantuvo el arquero del conjunto nacional con jugadores colombianos segundos antes de que se dispusieran a patear los penales: “Con esos dos rivales algo le pasó. No es de hacer esas cosas. No sé si lo va a volver a hacer. Con Cuadrado y Cardona no dijo nada. Les habló a los otros dos”.

La Selección Argentina empató el último martes 1 a 1 con Colombia y luego logró la clasificación a la final del certamen tras una definición por penales; donde el arquero Martínez se convirtió en figura tras tapar tres disparos. El sábado, en Río de Janeiro en el Maracaná, será la cita decisiva ante Brasil.

