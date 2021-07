Hospital de Anaco carece de oxígeno, personal e insumos de protección

Desde la tarde de este 5 de julio, el alcalde del municipio Anaco, Luis Guevara Marrón, ha venido publicando en sus redes sociales un mensaje de exhorto a la administración de Maduro para que envíe oxígeno a esa ciudad.

El burgomaestre señala que las personas han estado acudiendo al hospital Dr. Jesús Ángulo Rivas de esa localidad en busca del suministro, pero este ya se agota.

“Desde #Anaco pedimos al gobierno nacional con urgencia OXÍGENO, para asistir a pacientes #Covid, estamos en Emergencia…! A diario largas colas en nuestro hospital Angulo Rivas para el llenado de cilindros, y no tenemos suficiente. Las familias anaquenses no pueden costear los altos precios y seguimos perdiendo vidas a causa de esta terrible tragedia. Exigimos vacunación acelerada, sin colores políticos. No más muerte”, escribió el mandatario local.

Las familias anaquenses no pueden costear los altos precios y seguimos perdiendo vidas a causa de esta terrible tragedia. Exigimos Vacunación acelerada, sin colores políticos. No más muertes. — Luis Guevara Marron (@guevaramarronad) July 5, 2021

La mañana de este martes 6, Guevara Marón escribió nuevamente: “Nuestra preocupación por el bienestar de los ciudadanos ante esta situación está por encima de cualquier otra cosa, y nuestro llamado a afectados es acudir a los centros centinelas destinados al tratamiento de sintomatología asociada al COVID y a las empresas habilitadas por el gobierno para el suministro de oxígeno medicinal. Al gobierno nacional le pedimos dotación a centros y empresas habilitadas para el suministro del vital Oxígeno que hoy necesita nuestra gente”.

Y a las empresas habilitadas por el gobierno para el suministro de oxígeno medicinal. Al gobierno nacional, le pedimos dotacion a centros y empresas habilitadas para el suministro del vital Oxigeno que hoy necesita nuestra gente. Vamos a salvar vidas!!#Anaco#6Jul — Luis Guevara Marron (@guevaramarronad) July 6, 2021

La delegada del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunepsas) en Anaco, Isolina Sifontes, aseveró que efectivamente en el hospital presentan problemas de falta de oxígeno. Inclusive para los pacientes que se encuentran recluidos. Pues allí tienen entre seis y ocho bombonas, las cuales son insuficientes para el número de personas que llegan con dificultad respiratoria,. reseña el diario regional El Tiempo.

“En los últimos días ingresan entre 10 y 15 pacientes durante una mañana y el área de emergencia colapsa porque no hay capacidad para atenderlos. Además tenemos un importante déficit de personal. En estos momentos contamos con un solo internista y un cardiólogo, que es el director del recinto, Néstor Ramírez”, expresó Sifontes.

Agregó que en una guardia pueden estar solo dos o tres enfermeras para atender más de dos áreas de servicio.