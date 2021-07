Ideas para tratar el dolor de cabeza

Cuando el dolor de cabeza no es causado por una enfermedad en particular, o por una condición de migraña, es preferible recurrir a algunos métodos caseros para buscar alivio y evitar el uso de fármacos, pues la automedicación no es buena.

En caso de presentarse los primeros síntomas, no recurras de inmediato a las medicinas, prueba con alguno de estos trucos que te ofrecemos en estas líneas; sin embargo, recuerda que esto es una solución momentánea y que no debe suplir la opinión de un médico especialista.

Los medicamentos no son la única solución, el descanso y cuidar la alimentación puede mejorar satisfactoriamente todos los malestares asociados al dolor de cabeza. También se sugiere probar con estos trucos caseros:

Provocado por el frío

Cuando el dolor de cabeza es provocado por el frío, es decir, si luego de comer un helado o beber algo muy frío se te presenta el dolor de cabeza, puede deberse al contraste del frío con el aire cálido del exterior que hace que las venas del paladar se contraigan y dilaten rápido, y los nervios cercanos envían esa señal de «incomodidad» al cerebro, y cuando a este órgano le llega de golpe esa sensación, aumenta el flujo sanguíneo y aparece el dolor.

Para aliviar el dolor causado en esta circunstancia se sugiere beber agua tibia y mantenerla unos segundos en la boca. También puedes empujar la lengua hacia el techo de la boca y, a la vez, cubrir la nariz y la boca con tus manos y respirar rápido para aumentar el flujo de aire caliente al paladar.

Olores

Así como algunos olores pueden ser la causa de los dolores de cabeza, también ocurre lo contrario, es decir, algunos olores pueden ayudar a aliviar estos molestos dolores de cabeza.

Está demostrado científicamente que algunos aceites esenciales ayudan a reducir el dolor de cabeza. Los más recomendados son, lavanda, romero y menta.

Lavanda: si sufres cefaleas tensionales en épocas de ajetreo, inhalar lavanda 15 segundos reduce los síntomas.

Romero: es ideal si padeces cefaleas por insomnio, ya que mejora ambos problemas. Masajea unas gotas de aceite esencial de romero en la base del cráneo y detrás de las orejas.

Menta: si te duele la cabeza antes de la menstruación o por tensión en la cervical, puedes aplicar aceite de menta en la frente y las sienes, y notarás una sensación de calma inminente.

Caminar

Las caminatas no solo te permiten desestresarte y mantenerte en forma, también se ha demostrado que caminar a ritmo intenso tiene múltiples beneficios para tu salud y uno de ellos es que puede acabar con los dolores de cabeza.

Una de las causas de estas molestias es un deficiente flujo sanguíneo en el cerebro y a partir de esta información, se estudió y demostró que el ejercicio levemente intenso mejora la circulación en este órgano. Es una gran ayuda para prevenirla y aliviarla.

Presionar la cabeza

El estrés es una de las principales causas de dolor de cabeza. Este provoca tensión muscular y, con ella, los nervios también se comprimen, la circulación sanguínea empeora y así la cefalea aparece. Por tanto, se sugiere presionar ciertos puntos de la cabeza porque ayuda a liberar esa tensión.

Lo importante es localizar los siguientes puntos y ejercer una ligera presión sobre la zona durante 10 segundos:

Sienes. Lleva los pulgares a las sienes y presiona suavemente.

Nariz. Coloca tus índices a ambos lados de la nariz, justo en la zona situada encima de las aletas, y haz una ligera presión, sin que en ningún momento se tapen las fosas nasales.

Base del cráneo. Presiona con tus pulgares en la base del cráneo, a lado y lado de la columna.

Entrecejo. Coloca el dedo índice por encima del puente de la nariz, en la zona del entrecejo, y aprieta suavemente en este punto.

Más…

– Beber agua es importantes, pues una mala hidratación puede provocar dolor de cabeza.

– Consumir pequeñas dosis de magnesio puede favorecer la reducción de los dolores de cabeza.

– Colocar compresas frías puede en algunas ocasiones ayudar a aliviar los síntomas del dolor de cabeza.

De interés

Ante cualquier dolor de cabeza que no tenga una causa aparente, es preferible recurrir a terapias alternativas y naturales, y evitar las medicinas; sin embargo, no descartes la evaluación médica, sobre todo si los episodios se hacen cada vez más frecuentes.

Por otra parte, es importante mantener buenos hábitos alimenticios y respetar las horas de sueño para evitar que los dolores de cabeza sean recurrentes y cada vez más fuertes.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial