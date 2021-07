Impulse y XS llegan del futuro en nuevo avance de ‘Flash’

Faltan pocas semanas para el final de la séptima temporada de la serie del velocista de DC, y con ello la llegada de dos invitados especiales, como puede verse en el primer video de Impulse y XS en ‘Flash’.

El canal, The CW ha publicado fotos para ‘Heart of the Matter, Part 1’, el próximo decimoséptimo episodio de la séptima temporada de The Flash y el episodio número 150 de la serie en general.

La temporada verá el regreso de Jessica Parker Kennedy como la futura hija de Barry e Iris, Nora West-Allen, alias XS; además del debut de Jordan Fisher como Bart Allen, alias Impulse.

Tanto Nora como Bart aparecieron en los últimos minutos del episodio 16 de la séptima temporada para decirle a Barry que estaban allí para ayudar en la Guerra de los Dioses y tranquilizar a su padre diciéndole que estarían bien.

El video de Impulse y XS en ‘Flash’, junto con algunas fotografías oficiales dan un mejor vistazo a ambos personajes, aunque en mayo, The CW compartió un primer vistazo oficial a Fisher en el traje de Impulse con un póster promocional que rindió homenaje al regreso del personaje en los cómics de 2018.

Creado por Mark Waid y Mike Wieringo, Bart Allen apareció por primera vez en los cómics en ‘The Flash #91’ en un papel de cameo y luego en un debut completo en ‘The Flash #92’ en 1994.

En los cómics, el personaje es en realidad el hijo de Meloni Thawne y Don Allen, es decir el nieto de Barry e Iris que proviene del siglo XXX. A lo largo de los años, Bart ha sido el protagonista de Impulse, Kid Flash y The Flash, así como miembro de la Legión de Superhéroes, los Teen Titans y la Liga de la Justicia, entre otros.

La fecha de estreno del episodio 150 de ‘Flash’ será el martes 13 de julio en The CW, para Latinoamérica su debut será semanas después por Warner Channel.