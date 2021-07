México | Gobierno compra 40 millones de medicamentos de los dos mil millones que se requieren

El Gobierno Federal garantiza el abasto de medicamentos para el sector Salud que incluyen medicinas oncológicas que se utilizan en el tratamiento de los diferentes padecimientos de cáncer, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila.

Para ello, las dependencias que componen el sector Salud trabajan -de manera coordinada- en el rediseño de la proveeduría de medicamentos, nueva política de Estado que se construye con bases sólidas para que toda la población del país tenga acceso a sus medicamentos, puntualizó.

Al detallar que el Gobierno Federal firmó convenios con organismos internacionales para adquirir medicamentos e insumos, dijo que a través de estos convenios el IMSS, ISSSTE, la Sedena, la Semar y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, recibieron más de 40 millones de unidades de medicamentos y materiales de curación.

Sin embargo, omitió decir que esa cifra significa solo 5 por ciento de los 2 mil millones de medicamentos que se requieren en el en todo el país, por lo que en una conferencia de prensa se comprometió a que los integrantes de la Comisión Permanente explique esa situación, pues “yo he estado más ausente, sí, para qué le miento, no soy todólogo y no quiero tampoco faltarle al respeto dándole información que no conozco”.

Ante la manifestación de un grupo de madres y padres de niñas y niños con cáncer, para que sus hijos cuenten con medicamentos para su tratamiento, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó información que comprueba avances en la entrega de medicamentos oncológicos, explicó el senador, quien indicó que se firmaron diversos acuerdos con fabricantes de India, China, Corea del Sur, Italia, Argentina, Cuba, Francia, Japón, Inglaterra y Canadá.

La proveeduría de medicamentos hoy se compone de más de 100 proveedores; en el pasado se concentraba sólo en 10 participantes, indicó el legislador por Morena al comentar que en este proceso de adquisición quedarán desterradas las prácticas monopólicas, creando una red de distribución amplia que promueve la competencia justa sobre iguales condiciones de participación.

Por ello, agregó, se garantiza que en este año quedará consolidado el nuevo sistema de adquisición de medicamentos; se contará con un abasto asegurado hasta el 2024.