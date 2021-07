MLB: ¿Cuáles fueron los números del papá de Ronald Acuña Jr. cómo jugador en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional?

A raíz de la gran carrera que está desarrollando Ronald Acuña Jr. en la MLB, considero interesante destacar la trayectoria de su papá en el circuito venezolano, por lo que voy a ubicar cuáles fueron sus números cómo jugador en la LVBP.

Ronald Acuña (LVBP):

Éste es un jugador del outfield que recuerdo con mucho ímpetu y ganas de jugar béisbol, aunque no pudo triunfar en las mayores, en la LVBP dejó gratos recuerdos sobre todo en la afición de los Navegantes del Magallanes con quienes ganó un campeonato en la zafra 2001-2002.

Durante su trayectoria en la liga venezolana dejó los siguientes números:

JJ: 435

AB: 1420

HITS: 409

CA: 172

2B: 62

3B: 18

HR: 19

CI: 179

SB: 23

BB: 45

SO: 142

Average: 288

Esos números los colocó con los Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Tiburones de la Guaira y los Caribes de Anzoátegui.

#BeisbolEnSala | El balazo 🔥 que salió del bate de Ronald Acuña, Padre, en sus días como miembro de @Magallanes_bbc 💥💥 pic.twitter.com/qWh54Q1a7l — LASALADEPORTIVA.COM (@LaSalaGroup) May 3, 2020

El desglose de sus números por equipo se puede ver de la siguiente forma:

Navegantes del Magallanes (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005): 6 temporadas, asistió a 3 finales y ganó un campeonato, donde dio 10 jonrones, 83 carreras impulsadas y bateó para 282 de average.

Águilas del Zulia (2005-2006, 2006-2007 y 2008-2009): Jugó allí tres campañas, donde dio 6 jonrones, 64 carreras impulsadas y bateó para 306 de average.

Tiburones de la Guaira (2007-2008): Participó con los escualos en una temporada, donde no dio cuadrangulares, impulsó 16 carreras y bateó para 251 de average.

Caribes de Anzoátegui: (2008-2009 y 2009-2010): Jugó las últimas dos campañas cómo jugador en su carrera con la tribu oriental, donde dio tres jonrones, 16 carreras remolcadas y 293 de average.

30/12/2007: Ronald Acuña pegó 5 hits en 6 veces al bate con 4 empujadas, juego donde #Tiburones despachó 20 incogibles.

La Guaira a punta de batazos venció a Margarita 18×6 en el estadio Universitario, eliminando a Caracas y Magallanes del Round Robin. pic.twitter.com/iqBycJG6dF — Tiburonmusiu (@tiburonmusiu) December 30, 2017

La familia Acuña es cuna de buenos jugadores, porque si bien es cierto Ronald Sr. no jugó en las mayores, no es menos cierto que en el circuito criollo no fue un mal bateador ya que un 288 vitalicio así lo dice, pero su hijo Ronald Jr. si ha brillado con los Bravos de Atlanta y Luisángel viene tocando la bocina porque será otra estrella en la MLB.

Fuente: www.pelotabinaria.com.ve