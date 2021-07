Nuevo teaser confirma la aparición de héroes de DC en ‘Space Jam: A New Legacy’

Después de 25 años de ‘Space Jam’, finalmente en unos días llegará la esperada secuela, la cual traerá de nueva cuenta a los Looney Tunes en una enfrentamiento en la duela, esta vez acompañados de LeBron James, además se espera una enorme cantidad de referencias a la cultura pop y a las producciones de Warner y en un nuevo avance se confirma que veremos a héroes de DC en ‘Space Jam: A New Legacy’.

La película ‘Space Jam: A New Legacy’ será la secuela de la producción protagonizada por Michael Jordan de 1996, la cual no tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica, pero sí tuvo una buena acogida por parte del público y a pesar de su gran recaudación, no se realizó una secuela hasta 25 años después, aunque ahora con la participación de LeBron James.

En un nuevo video promocional de la película, se confirma que veremos a héroes de DC en ‘Space Jam: A New Legacy’ donde veremos versiones animadas de Batman, Superman y Wonder Woman, además en días pasados se revelaron algunas imágenes donde se puede ver a Bugs Bunny vestido como Batman y a LeBron como Robin mientras se encuentran dentro del Batimovil.

https://twitter.com/dctvcinema/status/1412180072690335753?ref_src=twsrc%5Etfw

Pero no sólo el género de los superhéroes harán acto de presencia dentro de esta mega producción, ya que algunos fans han encontrado múltiples referencias como el mundo de Game of Thrones, a las series animadas de Hanna-Barbera, e incluso algunos un tanto extraños como Pennywise de ‘It’ y Alex DeLarge de ‘A Clockwork Orange’, entre muchos otros más.

El estreno de ‘Space Jam: A New Legacy’ está programado para el próximo 16 de julio de 2021 en salas de cine y en simultáneo en la plataforma de HBO Max.

Wipy