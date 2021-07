Precio de pasaje aéreo debe ser igual al servicio de otros países

El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Alav, Humberto Figuera, catalogó de «buena noticia» el anuncio realizado ayer martes por el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, en el que se autoriza la reactivación de los vuelos comerciales nacionales durante las semanas de flexibilización.

En el programa de Román Lozinski por el Circuito Éxitos, el presidente de la Alav afirmó que les «contenta que se esté dando este paso, aún cuando quisiéramos que el paso fuera completo, es decir, no solo se reactivará solamente para la semana flexible, sino que se reactivará definitivamente», dijo.

A su juicio, las operaciones aéreas comerciales internacionales también deberían ser reactivadas porque «el mundo ya está abierto a esa posibilidad y Venezuela es uno de los pocos países que aún mantiene cerradas sus operaciones».

Figuera señaló también que la normalización de los vuelos no será inmediata, tomará unos días, porque las líneas aéreas deben realizar algunas acciones como programar vuelos, anunciar los vuelos disponibles, solicitar permisos al INAC, entre otros para prestar un buen servicio.

«Eso va a llevar seguramente unos días, quizás una semana o dos mientras las líneas aéreas hacen los arreglos pertinentes para operar y para poder vender esos vuelos».

Refirió que durante este año y medio de suspensión, las tripulaciones han venido refrescando sus conocimientos a través de cursos, aunque no en lugares especiales como debería ser, pero si en los propios aviones y aseguró que el personal está preparado.

Acotó que no están abriendo todos los aeropuertos del país, pues los de Táchira y Bolívar, no recibieron el permiso, presume Figuera por razones de tener más casos de covid-19 que en otras regiones, pero advirtió que las líneas aéreas tienen realizar su programación, «porque no es que van a poner un avión e inmediatamente las personas van a comprar un boleto, tienen que hacer su mercadeo, tienen que anunciar cuáles son los vuelos que van a operar, tienen que solicitar los permisos igual ante el INAC para operar esos vuelos, tienen que meter esos vuelos en los sistemas para que las agencias de viajes los puedan vender» por lo que aseguró el representante de Alav, que seguramente se llevará unos días o quizá una semana o dos adecuar la situación para operar y vender esos vuelos.

Espera que se incorporen todos los aeropuertos y adecuar con prontitud todos los requerimientos «porque no se trata solamente de que un aeropuerto esté operativo, se trata de que la línea aérea tenga la capacidad y la posibilidad de hacer un vuelo sin perder dinero, es decir, hacer un vuelo que pueda venderse” acotó.

Además, se refirió a las tarifas de los vuelos un año y medio después de haber cesado las operaciones por la pandemia, indicando que es un tema pues «las líneas aéreas tendrán que publicar y evidentemente son tarifas que tienen que estar autorizadas por el INAC, pero en Venezuela estamos viviendo una inflación muy alta y uno de los pocos servicios que mantiene una reglamentación de precios es el transporte aéreo», y señaló que es más caro tomar un taxi de Caracas a Maiquetía, que pagar un boleto de Maiquetía a Maracaibo.

«Ojalá que eso cambie y que se le dé al transporte aéreo el justo valor que tiene, porque las líneas aéreas durante año y medio han perdido mucho dinero y no pueden seguir perdiendo dinero, entonces el precio del transporte aéreo tiene que ser equivalente al servicio que está prestando como en todos los países del mundo” finalizó.