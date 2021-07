Un grupo de trabajadores, enfermeras y empleados del Hospital Materno Infantil «Pastor Oropeza» alzaron su voz para denunciar el incumplimiento de la firma del acta convenio, realizada el pasado 17 de junio, al recibir de sueldo sólo 46 mil bolívares

Por: El Pitazo