Trabajadores: quirófano activo del hospital de El Tigre está sin insumos

El Tigre.- Trabajadores del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre denunciaron que el único quirófano activo que tiene el principal centro de salud del sur de Anzoátegui funciona a medias por falta de insumos y equipos de bioseguridad.

Así lo confirmó la supervisora del área quirúrgica, Nelly Figueredo, la mañana de este miércoles, 7 de julio, a los medios de comunicación que daban cobertura a los trabajadores del sector salud que se unieron a la protesta nacional para exigir salarios dignos.

Recordó que hace 15 días el último quirófano que quedó fuera de servicio fue por el daño del compresor del aire acondicionado. Incluso aseguró que en el área de mantenimiento no hay ni herramientas para realizar alguna reparación.

«Solo está activo un quirófano de cinco que hay en el hospital, y no tenemos kit de laparotomía, anestésico, guantes y solución fisiológica, en fin, no tenemos nada con qué trabajar y prácticamente estamos atados de manos», expresó entre lágrimas Figueredo.

La profesional de la enfermería agregó que cuando un paciente requiere ser operado de emergencia tienen que entregarle una lista a sus familiares para que consigan todos los insumos y materiales.

«La lista es enorme porque no tenemos ni equipos de bioseguridad y, a veces, nos pasan a quirófano pacientes con COVID-19 y no sabemos que tienen el virus y corremos el riesgo de contagiarnos. Es que no tenemos ni alcohol para lavarnos las manos«, destacó.

La enfermera María Lira agregó que como trabajadores de la salud no los surten de gasolina y deben a veces caminar desde sus casas hasta el hospital para poder cumplir con el trabajo. Esto sin contar que hay personal que no han sido vacunados contra el COVID-19.

Destacó que al menos unos 400 trabajadores del hospital no han sido inmunizados a pesar de laborar en el único centro centinela habilitado para atender a los pacientes con el virus.

