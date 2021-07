Venezolano que cautiva con su voz a Colombia quiere recorrer el mundo con su música

1222246

Caracas.- El joven venezolano Eduardo Cherubini canta en las calles de Bogotá, Colombia, para obtener dinero a cambio de su talento y para no dejar a un lado esa pasión que ha tenido por la música desde que era un adolescente. Fue allí donde el jueves 1 de julio el famoso cantautor colombiano Santiago Cruz descubrió su potente voz y decidió grabarlo mientras interpretaba su tema Y si te quedas, qué, que luego compartió en su cuenta de Instagram.

«Fue algo que parecía de película. Yo empiezo a cantar a mediodía y quise interpretar esa canción en particular, nunca la cantaba a esa hora. No había pasado mucho desde que empecé cuando veo a un señor alto con lentes oscuros que se me queda viendo del otro lado de la acera y saca su celular (…) Veo que está haciendo una toma de selfie y pensé ‘¿Será posible que sea Santiago Cruz? No, no creo’«, narró el venezolano entre risas a El Pitazo.

Cherubini nació en el estado Lara pero creció en Yaritagua, Yaracuy, donde se graduó de bachiller en 2019 y buscó ingresar en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) para estudiar Licenciatura en Música. «Pasé el examen e iba a estudiar dirección orquestal. Llevaba toda una vida esperando ese momento», dijo el joven a El Pitazo.

Nunca tuvo entre sus planes emigrar. Pero las circunstancias lo fueron empujando hacia ese hecho. «Mi mamá se encontraba en Bogotá y necesitaba que alguien llevara a mi hermana menor, porque le consiguieron un cupo para cursar secundaria allá. Como en la universidad aún no nos daban respuesta sobre el inicio de clases, me fui a finales de 2019, confiando en que comenzaría en enero o febrero de 2020; pero apenas llegué allá una profesora me escribió preguntando por qué no asistí a clases».

Ante las circunstancias, Cherubini decidió extender su estadía para pasar tiempo con su familia, trabajar y buscar oportunidades en la música. «Debí congelar el semestre y en diciembre tuve la oportunidad de tramitar el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Decidí quedarme otro mes porque venían las audiciones de Factor X, pero me dijeron que no era lo que buscaban».

Aprender a perder la pena

Cherubini cuenta que sus experiencias en Colombia lo han ayudado a tratar con el público, una habilidad que era un reto para él. Además, asegura que ha tenido buena receptividad y que ha logrado desempeñar funciones en tiendas y en un taller de costura junto a su madre.

El joven venezolano narra que iba caminando por las calles mientras cantaba y se situaba cerca de algunos restaurantes para así captar la atención de más ciudadanos. «Tras las restricciones de la pandemia decidí salir a cantar a la calle, pero cantaba muy bajito porque me daba pena. Luego empecé a trabajar vendiendo guantes en la calle y eso me ayudó a soltarme porque aprendes a vender y a entablar conversación. Ahora se me hace más fácil cantar, he aprendido a perder la pena», cuenta.

Una oportunidad que parece de película

Cherubini no olvida el episodio que vivió con el famoso cantautor colombiano aquel jueves 1 de julio. Al terminar de cantar, el venezolano confirma que se trataba de Santiago Cruz y tiene la oportunidad de conversar con él tras haber recibido sus halagos. «Lo que más me llegó en ese momento es que el señor Cruz me dijera que fue un honor para él haberme escuchado cantar su canción».

«No esperaba el impacto que tendría que me subiera a sus redes, yo estaba contento por haberlo conocido, pero en la mañana del día siguiente alcancé los 4.500 seguidores en Instagram, cuando el día anterior tenía tan solo 320. Los mensajes de apoyo han sido muy bonitos, estoy supercontento, porque es lo que aspiraba, tener la oportunidad de que me escucharan y saber si les gustaba», expresó.

El joven venezolano tiene una meta clara: vivir de la música y que las personas disfruten con lo que hace. «Gracias a las redes sociales me han salido contrataciones, incluso para serenatas. Me han escrito de muchas partes del mundo para ofrecerme empleo o preguntándome si pueden trabajar conmigo (…) Me gustaría ser un artista de talla internacional, siempre ha sido mi sueño; quiero recorrer el mundo con mi música», expresó.

