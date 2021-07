4 decisiones que los Clippers deben tomar después de caer ante los Suns en los Playoffs

“I’m just focused on this season. Not saying I’m going anywhere else or staying here. The best decision is to decline player option, but that doesn’t mean I’m leaving or staying.”

Reggie Jackson fue firmado a conclusión de la temporada anterior como guardia de sustitución detrás de Patrick Beverley y un jugador de la posicion base junto a Lou Williams. Jugó bien durante la temporada, récord de 26-17 en 43 juegos, promediando 12.6 puntos, 3.4 rebotes y 3.7 asistencias por juego.

“Mi décimo año ha sido mi mejor año. Lo primero que les dije a esos muchachos fue gracias por salvarme. Aprecio a todos los muchachos en ese vestuario”. – Un Reggie Jackson muy emocionado se desbordó después del juego.

“My 10th year has been my best year. The first thing I told those guys is thank you for saving me. I appreciate every guy in that locker room.”

– A very emotional Reggie Jackson spilled his heart out after the game. pic.twitter.com/5TkL9M3FPS

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) July 1, 2021