Abogada venezolana es nominada a premio en Holanda por su defensa de Derechos Humanos

Táchira.- La organización holandesa Lawyers for lawyers nominó a Raquel Sánchez, abogada venezolana y en ejercicio en el estado Táchira, al premio de la Asociación Internacional de Abogados 2021 (IBA Awards, por sus siglas en inglés), en la categoría de defensa de los derechos humanos.

«Raquel ha hecho una contribución destacada a la promoción, protección y avance de los Derechos Humanos de todos en Venezuela, en particular de las mujeres y las personas detenidas arbitrariamente. Ha demostrado una determinación, dedicación y valentía admirables en su trabajo, incluso frente al hostigamiento, amenazas y agresiones por parte de personas no identificadas y funcionarios públicos», dice el comunicado de la organización donde informan la postulación de la venezolana.

Para Sánchez esto es un reconocimiento al trabajo que ha realizado por una década y que desde hace años desempeña en el Foro Penal. «Me siento muy honrada de que esa organizacipon me tomara en cuenta y me nominara resaltando mi trabajo. Pudo nominar a cualquier abogado del mundo y me nominaron a mi», dijo a El Pitazo Raquel Sánchez.

En el mismo texto publicado por Lawyers for lawyers, destacan que Sánchez ha sido víctima de ataques, hostigamiento y vigilancia por parte de funcioarios públicos de Venezuela. «A pesar de las graves y continuas amenazas que enfrenta por sus actividades legítimas como abogada, Raquel se destaca como una valiente y decidida defensora del acceso a la justicia de todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos», expresan.

Lawyers for lawers es una organización holandesa que se encarga de la protección de los abogados a nivel mundial, vela por defender el derecho de los abogados de ejercer y participar en la defensa de los derechos humanos.

«Es un reto y un esfuerzo poder ejercer el derecho en Venezuela, pero nos esforzamos por hacerle saber al Estado que el poder tiene límites, las acciones tienen consecuencia y que esas consecuencias se transforman en responsabilidades», indicó la abogada.

Sánchez recibió el pasado 23 de junio el botón por parte del Colegio de Abogados del estado Táchira por cumplir 10 años de ejercicio profesional. Asegura que mantendrá su labor en defender los derechos en Venezuela y de documentar las arbitrariedades que suceden a diario.

