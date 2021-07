Andre Drummond no estaba feliz con el mánager de los Lakers

El jugador de la NBA, Andre Drummond reveló que no estaba feliz con el mánager de los Angeles Lakers en la pasada temporada.

Andre Drummond la tarde de este jueves 8 de julio le reveló al mundo que la su relación entre él y el mánager de los Angeles Lakers no era de buena fe, ya que Drummond no esta de humor con él en plena temporada de la NBA.

El equipo de los Angeles Lakers y la relación con Andre Drummond evidentemente no fue nada buena como se esperaba por todos los fanáticos de loa NBA específicamente los de los Lakers.

Aquí el dato:

Andre Drummond dijo que si jugaba más dominaría como López y Ayton.

Andre Drummond said if he would play more he would dominate like Lopez & Ayton 😳 pic.twitter.com/ET0vXBE9g9 — 🏀 (@dribblecity) July 6, 2021

“No me juzgues hasta que me conozcas. No me subestimes hasta que me desafíes. Y no hables de mí hasta que hayas hablado conmigo “.