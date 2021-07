Colombia Personería de Medellín pide que investiguen a los papás de los niños supuestamente entrenados por los de la ‘Primera Línea’

En un documento dirigido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Medellín pide que investiguen a padres de familia e integrantes de la denominada ‘Primera Línea’.

El Personero de Medellín, William Yeffer Vivas manifestó que “en razón a los hechos conocidos a través de un video que se divulgó desde el domingo anterior, en la ciudad de Medellín, la Personería Municipal rechaza la utilización de los niños, niñas y adolescentes para ser adoctrinados y se le imprima, se les enseñe una cultura del odio».

Contexto: VIDEO: ‘Primera Línea’ estaría entrenando a niños en el Parque de Los Deseos de Medellín

Y añadió, «nuestros niños, niñas y adolescentes deben estar en los parques para jugar e integrarse con la familia. Hemos remitido un oficio a Bienestar Familiar para que haga la investigación respectiva, tomar sanciones y dar a lugar a los padres que permitieron esto y también a la Fiscalía para que haga la investigación y la judicialización de las personas que cometieron este acto de instrumentalizar a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

La entidad, tambien envió un oficio a la Fiscalía solicitando que se investigue a los miembros de la ‘Primera Línea’, que estarían «instrumentalizando a los menores de edad, con ejercicios y entrenamientos que se utilizan para la guerra», indicó la Personería.

Nuestros niños y niñas deberían estar en los parques jugando e integrándose con la familia, no recibiendo entrenamiento e instrucción sobre cómo se enfrenta la fuerza pública, este hecho no tiene ninguna explicación. Esto no es un juego. pic.twitter.com/F0GdTL9H8x

— William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) July 6, 2021