Deja de afeitarse el rostro para normalizar sus vellos faciales

La analista financiera Nellie-Jean Robinson generó revuelo en la plataforma de vídeos cortos luego de dejarse crecer los vellos faciales y mostrar el proceso antes de la depilación a la que se somete.

A sus 35 años, Nellie sufre una condición llamada hirsutismo, es un desequilibrio hormonal que ocasiona el crecimiento de vello oscuro y rígido en su rostro, así como en el pecho, la parte inferior del abdomen, la cara interna de los muslos y la espalda.

Además padece el síndrome de ovario poliquístico que genera el crecimiento de pelo en su cara y otras partes del cuerpo, según informó el diario británico ‘Mirror’.

«Sufrir de hirsutismo significaba que era difícil para mí hacer amigos, por lo que tuvo un efecto condenatorio en mi vida social… Recientemente, en los últimos cinco meses, me estuve depilando, que es cada cuatro semanas, y ya no me afeito”, confesó Robinson .

Como debe esperar algunas semanas para volver a depilarse, Nellie decidió mostrar ese proceso a través de sus redes con el objetivo de normalizar los vellos faciales y ayudar a las mujeres que sufren la misma condición a no sentirse solas.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial